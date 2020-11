Ex-Bochumer Gyamerah: Trikot-Panne mit Happy End

Hamburg. Jan Gyamerah, einst Profi des VfL Bochum, trug beim Spiel seines neuen Klubs Hamburger SV ein kurioses Trikot - das nun versteigert wird.

Fußball-Zweitligist Hamburger SV macht eine Panne zu Geld. Abwehrspieler Jan Gyamerah war im Spiel bei Holstein Kiel (1:1) am Montagabend mit einem Trikot der neuen in Grau gehaltenen Serie aufgelaufen. Das trug zwar seinen Namen, aber in falscher Schreibweise: Gaymerah.

Der 25 Jahre alte Rechtsverteidiger, der einst in der Jugend des VfL Bochum ausgebildet worden ist und 76 Pflichtspiele für den VfL absolvierte, hatte es ebenso wenig gesehen wie seine Mitspieler. Der Fehldruck wird nun versteigert.

Die Auktion läuft bis zum Sonntag „um 18.87 Uhr“, wie der 1887 gegründete HSV mitteilte. Am Mittwochmorgen lag das höchste Gebot bei 550 Euro. Das Geld kommt dem „Hamburger Weg“ zugute, einer Stiftung zur Förderung von Kindern und Jugendlichen in der Hansestadt.

(dpa)