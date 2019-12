Franck Ribéry in Aktion beim Spiel gegen US Lecce. der Profi des AC Florenz verletzte sich in der Partie.

Florenz. Franck Ribery hat sich eine Bänderverletzung zugezogen. Der AC Florenz muss auf den füheren Profi des FC Bayern lange verzichten.

Ex-Bayern-Profi Ribéry fehlt Florenz für zwei Monate

Der ehemalige Bundesliga-Profi Franck Ribéry muss sich operieren lassen und wird dem italienischen Fußball-Erstligisten AC Florenz länger als erwartet fehlen. Der 36-jährige Franzose hatte sich Ende November im Serie-A-Spiel gegen US Lecce (0:1) am Knöchel verletzt. Nun muss sich der langjährige Star des FC Bayern München doch einem Eingriff unterziehen, wie der AC Florenz am Donnerstag mitteilte.

Operation in Deutschland

„Eine Operation, die sich nicht vermeiden ließ. Also besser, es so schnell wie möglich zu tun und in der zweiten Saisonhälfte den besten Franzosen zu haben“, hieß es auf der Webseite des Klubs. Der Eingriff soll in Deutschland erfolgen. Der Verein rechnet damit, dass der Offensivspieler etwa zwei Monate fehlt. Ribéry war im Sommer nach über zehn Jahren beim FC Bayern zum AC Florenz gewechselt. (dpa)