Europa-League-Finalturnier in NRW: "Das wäre ein gutes Signal"

Das Rhein-Energie-Stadion in Köln: Hier soll das Finale der Europa League am 21. August stattfinden.

Essen Laut Medienberichten soll Köln den Zuschlag für das Europa-League-Finale erhalten. NRW-Staatssekretärin Andrea Milz würde die Ausrichtung begrüßen.

Die Liste ist so lang, dass die Sitzung auf zwei Tage ausgedehnt wurde: Am Mittwoch und Donnerstag will das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union (Uefa) den Fahrplan für den internationalen Fußball festzurren. Es geht um die EM, um die Champions und Europa League, die alle von der Corona-Krise betroffen sind. Aus NRW-Sicht wird vor allem der Mittwoch spannend: Dann wird bekannt gegeben, wo das Finalturnier der Europa League stattfindet. Laut "Corriere dello Sport" ist die Entscheidung bereits gefallen. Das Turnier soll vom 10 bis zum 21. August in den vier NRW-Städten Köln. Gelsenkirchen, Düsseldorf und Duisburg ausgetragen werd. Den Zuschlag für das Endspiel soll nach übereinstimmenden Medienberichten von "Bild" und "Kölner Stadt-Anzeiger" Köln erhalten haben. NRW-Staatssekretärin Andrea Milz würde die Ausrichtung begrüßen.