Der Fall Hertha BSC: Die DFL hat viel zu lange gezögert

Essen. Fußball-Bundesligist Hertha BSC muss in Quarantäne. Spielabsagen sind unvermeidbar, weil die Liga nicht konsequent gehandelt hat. Ein Kommentar.

Es ist ein Gefühl, das schnell entsteht: Die da oben haben es besser als die da unten. Der Eindruck mochte zuletzt auch in der Deutschen Fußball-Liga zwischen erster und zweiter Liga entstanden sein: Nach Coronafällen bei Kiel, Karlsruhe und Sandhausen wurden die Zweitligisten in Quarantäne gesteckt, ihre Spiele verlegt. Die Folge: Terminchaos, Kiel geriet im Aufstiegs-, Sandhausen im Abstiegskampf aus dem Tritt. Anders in der ersten Liga: Bei Klubs wie Gladbach oder Bayern wurden die Betroffenen zwar isoliert, der Betrieb aber lief weiter. Gleiche Situation, zweierlei Maß?