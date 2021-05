Erwin Kostedde wird 75 - "Auf dem Feld war ich glücklich"

Essen. Torjäger Erwin Kostedde war der erste schwarze deutsche Nationalspieler. Er litt unter Rassismus. An diesem Freitg wird er 75 Jahre alt.

„Ich habe mich als Kind mit Kernseife gewaschen, um weißer zu werden.“ Dieser Satz ist das bewegendste Zeugnis der kürzlich veröffentlichen TV-Dokumentation „Schwarze Adler“ über schwarze Fußballer in Deutschland, die zugleich eine wütende Anklage über Rassismus in Deutschland formuliert. Gesagt hat den Satz Erwin Kostedde, erster schwarzer deutscher Nationalspieler.

Selbstverständlich lässt sich das Leben des ehemaligen Profi-Fußballers, der an diesem Freitag 75 Jahre alt wird, nicht auf diese Jugenderfahrung reduzieren, aber prägend war und ist das Leben in einem oft offen feindlichen Umfeld aber eben doch. Das Leben Kosteddes darf man wohl ohne jede Übertreibung bewegt nennen. Einiges ist gut, vieles aber auch grandios schief gelaufen. An der Biografie des in Münster geborenen Sohnes einer Deutschen und eines amerikanischen GI lässt sich aber auch viel vom Glanz und Elend des deutschen Nachkriegsfußballs nacherzählen.

Einige Fakten vorweg. Erwin Kostedde wurde in seiner Karriere zweimal Torschützenkönig, 1971 mit 26 Toren in einer Saison für Standard Lüttich in Belgiens erster Liga und 1980 mit 21 Toren für den Klub Stade Laval in der ersten französischen Liga. Der Mittelstürmer spielte in 18 Jahren für Klubs mit zum Teil großen Namen, war unter anderem beim MSV Duisburg, bei Kickers Offenbach, Hertha BSC, Borussia Dortmund und Werder Bremen aktiv. Vor allem in Offenbach, wo er 1974 das Tor des Jahres erzielte, genießt er Kultstatus.

Trainer hatten es oft schwer mit Kostedde

In sieben Bundesligajahren erzielte er 98 Tore, steht damit in der ewigen Rangliste der Bundesligatorschützen gemeinsam mit Cha Bum-kun, Mehmet Scholl und Pierre-Emerick Aubameyang immerhin auf Rang 55. An diesem Trio aus drei unterschiedlichen Phasen des Bundesliga-Fußballs erklärt der Journalist Alexander Heflik, der passend zum Geburtstag ein Buch („Erwin Kostedde“, Verlag die Werkstatt, 19,90 Euro) über den ehemaligen Nationalspieler geschrieben hat, dessen schillernde Facetten: Er sei streitbar wie Scholl, für oberflächlichen Glamour anfällig wie Lamborghini-Poser Aubameyang und finanziell naiv wie der wegen geplatzter Immobiliendeals zwischenzeitlich kritisch verschuldete Cha.

Heute würde die Expertenwelt dem Fußballer Erwin Kostedde vermutlich das Label „schlampiges Genie“ umhängen: Brillante Tore mischten sich mit notorischer Faulheit im Training. Mancher harte Hund auf dem Trainerstuhl biss sich jedenfalls an dem Spieler, der, wie er bereits in frühen Jahren dem Boulevard gestand, ein massives Alkoholproblem hatte, die Zähne aus. „Die Sauferei, das weich im Kopf sein, das gefiel mir“, erklärte der Jubilar in der Rückschau Exzesse und Eskapaden. Und es gibt einen weiteren, beinahe typischen Satz, wie er ähnlich der ungleich größere Diego Maradona, der ebenfalls am Alltag scheiterte, einst sagte: „Manchmal auf dem Feld, da war ich glücklich, alles war anders.“

Fußballtrainer Peter Hyballa, ein Vertreter der aktuellen Generation, sagt dem Biografen über den Spielertypus: „Das sind Unterschiedsspieler. Jeder sucht sie, jeder will sie. Sie sind etwas bekloppt auf dem Feld, und natürlich sind sie auch außerhalb etwas bekloppt.“ Erwin Kostedde selber sagt 2021: „Vielleicht wäre ich heute gar nicht ganz oben dabei. Aber eines kann ich versprechen: Die Tore würde ich auch heute noch machen.“

Kostedde ließ sich vom Geld verführen

Erwin Kostedde spielte in jenen Jahren Fußball, als die Gelddruckmaschine Bundesliga Tempo aufnahm. Es herrschte Goldgräberstimmung: Ablösesummen, Handgelder, Prämien und gut dotierte Werbeauftritte verwirrten den lauffaulen Sportler mit dem perfekten Torriecher. Er ließ sich von Geld und Versprechungen locken, war aber nicht allein Opfer, weil er in dem Business auch fröhlich mitzockte, weil er sich in seiner Hybris oft genug auch verzockte. Er verdiente und verschluderte ein Vermögen.

Viele Vereine - drei Länderspiele Erwin Kostedde, am 21. Mai 1946 geboren in Münster, spielte für Preußen Münster, bevor er 1967 Bundesliga-Profi beim MSV Duisburg wurde. 219 Bundesligaspiele bestritt er bis 1982 für den MSV, Kickers Offenbach, Hertha BSC, Borussia Dortmund und Werder Bremen. Er erzielte 98 Tore. Weitere Vereine waren in der 2. Bundesliga Union Solingen (1978) und zum Abschluss der Karriere mit 36 Jahren der VfL Osnabrück (1982/83). Im Ausland spielte er für Standard Lüttich (1968 bis 1971, 1978/79) und Stade Laval (1979/1980). 1974 und 1975 kam er dreimal für die deutsche Nationalmannschaft zum Einsatz. Er hat einen Sohn und lebt im münsterländischen Everswinkel.

Den Tiefpunkt seines Leben bildet wohl der Verdacht, dass er 1990, weit nach seiner Karriere, eine Spielhalle überfallen haben soll. Ein Vorwurf, der Kostedde bis heute anhängt, obgleich er in einem Prozess nach mehreren Monaten Untersuchungshaft freigesprochen wurde.

Das bewegende Leben Kosteddes lässt sich auch aus seiner kurzen Karriere in der Nationalmannschaft destillieren. 1974 schaffte er spät, nach der WM im eigenen Land, den Weg in den Kader des amtierenden Weltmeisters – und absolvierte insgesamt nur drei Spiele. Natürlich wurden es auch deshalb nur drei, weil er nach dem Debüt gegen Malta im Dezember 1974 insbesondere beim wichtigen Spiel im Londoner Wembleystadion gegen England kein Bein auf den Boden kam, wie er selber eingestand.

Wer es sich leicht macht, könnte urteilen, dass Erwin Kostedde für die ganz große Karriere nicht hart, nicht diszipliniert, nicht fit genug gewesen sei (ein Urteil, das er übrigens oft über sich selber fällt). Aber er musste eben sein Leben lang auch deutlich höhere Hürden als viele andere überwinden. Der Münsteraner selber erzählt bewegt, aber auch beinahe distanziert von rassistischen Beleidigungen auf dem Platz und im Alltag: „Ich habe immer gedacht, ich wäre zweite Klasse.“

Zur Tragweite dieses Satzes gab Schalke-Legende Gerald Asamoah vor einiger Zeit in einem Interview Auskunft: „Wenn du Rassismus nie am eigenen Leib erfahren hast, weißt du nicht, was das bedeutet.“

