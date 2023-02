Schiedsrichterin Stéphanie Frappart hatte bei der WM in Katar das Gruppenspiel zwischen Deutschland und Costa Rica gepfiffen.

Ligue 1 Erstes weibliches Schiedsrichtergespann in Frankreich

Paris Pionierin Stéphanie Frappart darf sich auf eine weitere Premiere freuen.

Die erste Schiedsrichterin bei einer Fußball-WM der Männer wird gemeinsam mit Manuela Nicolosi und Élodie Coppola beim Spiel ES Troyes AC gegen die AS Monaco am kommenden Sonntag das erste komplett weibliche Schiedsrichtergespann in der französischen Ligue 1 bilden.

Lediglich der vierte Unparteiische, der sich eher um Verwaltungsaufgaben kümmert, wird männlich sein. Das teilte der französische Fußball-Verband FFF mit.

Frappart hatte bereits im April 2019 ihr erstes Spiel in Frankreichs höchster Liga als Hauptschiedsrichterin geleitet, damals jedoch an den Linien assistiert von männlichen Kollegen. Bei der WM in Katar hatte die Französin das Gruppenspiel zwischen Deutschland und Costa Rica gepfiffen und nach der historischen Premiere gute Kritiken erhalten.

Die drei Schiedsrichterinnen Frappart, Nicolosi und Coppola sind vom Weltverband FIFA auch für die WM der Frauen im kommenden Sommer in Australien und Neuseeland nominiert.