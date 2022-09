Erste Nations-League-Niederlage für die Ukraine

Glasgow. Die Ukraine ist nicht mehr Tabellenführer in der Gruppe 1 der B-Liga der Nations League. Das Team verlor in Schottland am Mittwoch mit 0:3.

Die Fußballer der Ukraine haben in der Nations League ihre erste Niederlage erlitten und dadurch die Tabellenführung in der Gruppe 1 der B-Liga eingebüßt. In der Neuauflage des Playoff-Halbfinals zur Weltmeisterschaft in Katar verlor das Team um den ehemaligen Dortmunder Bundesliga-Spieler Andrej Jarmolenko in Schottland mit 0:3 (0:0). John McGuinn (70. Minute) und der eingewechselte Lyndon Dykes (80./87.) mit einem Doppelpack schossen die Schotten im Glasgower Hampden Park zum Sieg und an die Tabellenspitze.

Im Playoff-Halbfinale hatte die Ukraine am 1. Juni an gleicher Stelle noch mit 3:1 gewonnen. Am 27. September (20.45 Uhr) stehen sich beide Teams in Krakau zum Abschluss der Nations League erneut gegenüber. (dpa)

