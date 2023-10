Erkrankter Kimmich reist aus USA nach Deutschland zurück

Hartford Bayern-Profi Joshua Kimmich fällt wegen eines grippalen Infektes nicht nur für das erste Länderspiel der Fußball-Nationalmannschaft auf der Amerika-Reise gegen Gastgeber USA aus, sondern wird noch am Samstag (Ortszeit) vorzeitig nach München zurückfliegen. Das teilte der DFB in Hartford vor dem Spielbeginn im Pratt & Whitney Stadium mit.

Der 28 Jahre alte Kimmich hatte bereits die Trainingseinheiten am Donnerstag und Freitag verpasst. Am kommenden Dienstagabend (Ortszeit) bestreitet das DFB-Team noch ein weiteres Testspiel in Philadelphia gegen Mexiko. Im September hatte Kimmich auch schon beim 2:1 gegen Vize-Weltmeister Frankreich unter Interims-Teamchef Rudi Völler in Dortmund wegen muskulärer Probleme gefehlt.

„Heute Nacht wurde es wieder ein bisschen schlechter. Er hat Schüttelfrost gekriegt. Er hat über 38 Grad Fieber. Da macht es keinen Sinn, ihn die ganze Zeit im Hotelzimmer zu lassen. Er darf keinen Kontakt zur Mannschaft haben, auch nicht bei Besprechungen teilnehmen. Da ist es besser, wenn er schnellstmöglich im Kreis der Liebsten ist, wo er gehegt und gepflegt wird“, sagte Nagelsmann bei RTL.