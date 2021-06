Live! Dolberg trifft - Dänemark führt 1:0 gegen Wales

Amsterdam. Den ersten Teilnehmer am Viertelfinale der Fußball-EM ermitteln Wales und Dänemark in Amsterdam. Hier geht es zu unserem Live-Ticker!

Nach zwei spielfreien Tagen stehen bei der Fußball-Europameisterschaft die ersten Achtelfinal-Partien an. Im ersten Duell am Samstag stehen sich in Amsterdam Wales mit Top-Stürmer Gareth Bale und Dänemark gegenüber (18 Uhr/ARD und Magenta TV).

Dänemark muss im EM-Achtelfinale gegen Wales auf Yussuf Poulsen verzichten. Der Stürmer vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig muss für die Partie am Samstagabend in Amsterdam kurzfristig wegen einer Verletzung passen. Für ihn beginnt Kasper Dolberg, der früher bei Ajax Amsterdam spielte und die Arena daher bestens kennt. Wegen einer Verletzung fehlt zudem Rechtsverteidiger Daniel Wass. Für ihn beginnt Jens Stryger Larsen. Bei Wales gibt es dagegen keine Überraschungen in der Startformation.

Für die Dänen wird die Partie in der Amsterdam Arena zu einem Heimspiel. Schon den ganzen Tag über hatten die Fans der Skandinavier in der Grachten-Stadt für ausgelassene Stimmung gesorgt. Für die Partie sind 18 000 Zuschauer zugelassen, rund die Hälfte trug rot-weiße Dänemark-Trikots. (dpa/sid/fs)

