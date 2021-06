Live-Ticker Live! 0:0! Niederlande mit zwei Chancen in der Anfangsphase

Budapest. Mitfavorit Niederlande trifft am Sonntagabend im EM-Achtelfinale auf Tschechien. Dem Außenseiter fehlt der Kapitän. Der Live-Ticker.

Die niederländischen Fußballer setzen im EM-Achtelfinale am Sonntag (18.00 Uhr) in Budapest gegen Außenseiter Tschechien erneut auf Donyell Malen im Sturm anstelle des Wolfsburgers Wout Weghorst. Nationaltrainer Frank de Boer bietet Malen wieder neben dem künftigen Barça-Profi Memphis Depay auf. Oranje nimmt in der Startelf nur eine Änderung vor: Ryan Gravenberch muss im Mittelfeld für Marten de Roon auf die Ersatzbank.

Die Tschechen müssen auf ihren verletzten Kapitän Vladimir Darida verzichten. Der Mittelfeldspieler vom Fußball-Bundesligisten Hertha BSC steht nicht im Kader. Der 30-Jährige hatte sich im Training eine Verletzung zugezogen, Details nannte der Verband jedoch nicht. Er wird von Antonin Barak ersetzt, Tomas Soucek übernimmt die Kapitänsbinde.

Insgesamt nimmt Nationaltrainer Jaroslav Silhavy drei Änderungen vor. Außenverteidiger Pavel Kaderabek ersetzt den Gelb-gesperrten Jan Boril, für den Hoffenheimer ist es der erste EM-Einsatz. Petr Sevcik darf im Mittelfeld für Jakub Jankto ran. (dpa)

Niederlande: 1 Stekelenburg/Ajax Amsterdam (38 Jahre/63 Länderspiele) - 22 Dumfries/PSV Eindhoven (25/23), 6 de Vrij/Inter Mailand (29/493 de Ligt/Juventus Turin (21/30), 17 Blind/Ajax Amsterdam (31/82), 12 van Aanholt/Crystal Palace (30/19) - 15 de Roon/Atalanta Bergamo (30/26), 5 Wijnaldum/FC Liverpool (30/79), 21 Frenkie de Jong/FC Barcelona (24/31) - 10 Depay/Olympique Lyon (27/68), 18 Malen/PSV Eindhoven (22/13). - Trainer: de Boer.

Tschechien: 1 Vaclik/FC Sevilla (32 Jahre/39 Länderspiele) - 5 Coufal/West Ham United (28/20), 3 Celustka/Sparta Prag (32/29), 6 Kalas/Bristol City (28/25), 2 Kaderabek/TSG Hoffenheim (29/48) - 9 Holes/Slavia Prag (28/12), 15 Soucek/West Ham United (26/39) - 12 Masopust/Slavia Prag (28/26), 7 Barak/Hellas Verona (26/20), 13 Sevcik/Slavia Prag (27/11) - 10 Schick/Bayer Leverkusen (25/30). - Trainer: Silhavy

Schiedsrichter: Sergej Karassew (Russland)

Zuschauer: 55.000

