Live-Ticker Live! Ronaldo bringt Portugal gegen Frankreich in Führung

Budapest. Finale in der deutschen EM-Gruppe F: Weltmeister Frankreich trifft in Budapest auf Europameister Portugal. Der Live-Ticker.

Weltmeister Frankreich setzt im EM-Gruppenfinale am Mittwoch (21.00 Uhr/MagentaTV) in Budapest gegen Titelverteidiger Portugal auf zwei Bundesliga-Profis des FC Bayern München in seiner Startelf. Nationaltrainer Didier Deschamps gibt auf der linken Abwehrseite wieder Lucas Hernandez den Vorzug vor Lucas Digne, zudem darf Corentin Tolisso im Mittelfeld für Adrien Rabiot ran.

Der dritte Wechsel bei den Franzosen im Vergleich zum 1:1 gegen Ungarn betrifft den rechten Außenverteidiger. Jules Koundé ersetzt Benjamin Pavard vom FC Bayern. Pavard war gegen den Co-Gastgeber früh gestürzt und hätte Deschamps zufolge ausgewechselt werden müssen. Auch der Münchner Kingsley Coman sitzt auf der Bank.

Portugal wechselt im Mittelfeld zweimal. Für den defensiven William Carvalho und den offensiven Bruno Fernandes kommen der frühere Bayern-Profi Renato Sanches, der beim 2:4 gegen Deutschland nach seiner Einwechslung ein Aktivposten war, und Joao Moutinho. Superstar Cristiano Ronaldo führt seine Mannschaft wie gewohnt als Kapitän an.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: EM