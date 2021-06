Live! Finnland darf noch hoffen - Belgien mit De Bruyne

St. Petersburg. Belgien hat bei der EM bereits das Achtelfinale erreicht. Der letzte Gruppengegner Finnland hofft noch. Hier ist der Live-Ticker!

Belgiens Nationaltrainer Roberto Martínez hat seine Ankündigungen wahr gemacht und die Rückkehrer Kevin De Bruyne, Eden Hazard und Axel Witsel in die Startelf berufen. Das Trio darf am Montagabend (21.00 Uhr/MagentaTV) gegen Außenseiter Finnland genauso von Beginn an ran wie Stürmer Romelu Lukaku. Die Red Devils stehen nach zwei Siegen zum Auftakt bereits in der nächsten Runde und können das Finnland-Spiel nutzen, um gewisse Dinge für die K.o.-Phase vorzubereiten.

De Bruyne steht nach einer Gesichtsoperation erstmals wieder in der Startelf, Witsel nach einem Achillessehnenriss. Bei Kapitän Hazard, der häufig mit seinem Knöchel zu kämpfen hatte, ist es sogar über eineinhalb Jahre her, dass er letztmals in der Startelf seines Nationalteams stand.

Die Finnen, die nach dem 1:0-Auftaktsieg über Dänemark noch auf das Weiterkommen hoffen dürfen, haben einmal umgestellt. Kapitän Tim Sparv darf diesmal wieder beginnen, nachdem er zuletzt gegen Russland (0:1) auf der Bank saß. (dpa)

Weitere Infos zur EM gibt es hier:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: EM