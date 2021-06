Live! 0:0! Spanien wackelt, Schweden vergibt nächste Chance

Der ehemalige BVB-Stürmer Alexander Isak war an den beiden Top-Chancen der Schweden gegen Spanien beteiligt.

Sevilla. Im zweiten Spiel der Gruppe E kommt es am Montagabend (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) zum Duell zwischen Spanien und Schweden. Der Live-Ticker.

Luis Enrique setzt im EM-Auftaktspiel der spanischen Fußball-Nationalmannschaft auf den 18 Jahre alten Pedri. Das Riesentalent vom FC Barcelona bildet in der Partie der Gruppe E an diesem Montag (21.00 Uhr/ZDF und Magenta TV) mit Rodri und Koke das dreiköpfige Mittelfeld im 4-3-3-System gegen Schweden. Im Sturm steht wie erwartet Dani Olmo vom Bundesligisten RB Leipzig an der Seite von Alvaro Morata und Ferran Torres. Im Tor gibt Enrique bei seinem ersten großen Turnier als Nationalcoach Unai Simón den Vorzug vor dem erfahrenen David de Gea.

Bei den Schweden stehen wie erwartet zwei Bundesliga-Legionäre in der Startelf von Trainer Janne Andersson. Ludwig Augustinsson vom Bundesliga-Absteiger Werder Bremen soll in der Abwehr die Offensivabteilung der Spanier neutralisieren, Emil Forsberg vom Vizemeister RB Leipzig in der Offensive für die kreativen Momente sorgen. Der 21 Jahre alte ehemaliger Dortmunder Alexander Isak bildet den Zweiersturm mit dem erfahrenen 34 Jahre alten Markus Berg. (dpa)

