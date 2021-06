Fußball-EM: Der Uefa geht es nur ums große Geld

Essen. Mit dem Verbot einer in Regenbogenfarben leuchtenden Münchener Arena löste die Uefa eine Protestwelle aus. Der DFB duckt sich weg. Ein Kommentar.

Dieser Schuss ging kräftig nach hinten los. Durch das Verbot einer bunten Münchener Arena am Abend des EM-Spiels Deutschland gegen Ungarn hat die Europäische Fußball-Union das Thema, das ihr nicht in den Kram passte, erst richtig aufgewertet. Denn mit bemerkenswert vielen deutschlandweiten Protesten solidarisierten sich Städte, Vereine, Institutionen und Privatpersonen mit dem Münchener Stadtrat, der mit der Beleuchtung der Arena in den Regenbogenfarben ein Signal Richtung Ungarn senden wollte, wo die Regierung Vielfalt offenbar als Bedrohung empfindet.