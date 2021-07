EM-Finale: England-Star Harry Kane erhält emotionalen Brief

London. England greift bei der EM 2021 nach dem Titel. Vor dem Finale gegen Italien erhält Torjäger Harry Kane Rückenwind von seiner Ehefrau.

Vor dem EM-Finale im Wembley-Stadion am Sonntag gegen Italien (21.00 Uhr/ZDF und Magenta TV) ruhen die Hoffnungen der englischen Fußball-Fans vor allem auf Harry Kane (27). Der Kapitän und Torjäger der Three Lions ist nach einem holprigen Start in das Turnier in Top-Form und hat bereits vier Treffer erzielt. Diese erzielte er allesamt in der K.o.-Phase. Nun soll er England gegen Italien zum ersten EM-Titel seines Landes schießen.

Kate Kane schreibt emotionalen Brief an Harry Kane

Moralische Unterstützung vor dem wohl wichtigsten Spiel seiner Karriere hat Kane von seiner Ehefrau Kate Kane erhalten. Bei Instagram hat sie einen offenen Brief an ihren Mann veröffentlicht, mit dem sie drei gemeinsame Kinder hat. "Als ich damit begonnen habe, niederzuschreiben, wie stolz du uns alle machst und was du alles für unser Land tust, kamen mir die Tränen", schreibt sie.

Kate Kane hebt hervor, dass ihr Ehemann das Ziel erreicht habe, England als Kapitän in das EM-Finale zu führen. "Das bist du - du setzt dir selbst ein Ziel und du erreichst es", betont Kate Kane.

Ihren Brief schließt sie mit einer emotionalen Liebeserklärung ab: "Du bist einfach ein wunderbarer Ehemann und Vater und die Kinder können es kaum erwarten, dich wieder zu Hause zu haben. Stell dir vor, wie du ihnen alles über diesen Sommer erzählen kannst, wenn sie ein bisschen älter sind. Wir lieben dich alle sehr, Skipper. Bring es für das Land nach Hause, du verdienst es, diesen Pokal mit diesem unglaublichen englischen Team hochzustemmen!"

England kann zweiten Titel nach 1966 holen

Der Starstürmer der Tottenham Hotspur weiß jedoch auch, dass mit Italien eine schwere Aufgabe im Wembley-Stadion wartet. „Ich denke, das wird ein 50/50-Spiel", sagt Harry Kane vor dem Finale. "Natürlich glauben wir daran, dass wir das Spiel gewinnen können. Aber wir wissen auch, dass es sehr hart wird. Sie haben einige großartige Spieler mit großer Erfahrung.“

Sollten die Three Lions tatsächlich gewinnen, würden sie ihren erst zweiten Titel nach der WM 1966 holen. (fs)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: EM