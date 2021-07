Randale vor EM-Finale: Versuchter Fan-Sturm ins Stadion

London. Am Sonntag trifft England im EM-Finale im Wembley-Stadion auf Italien. Vor dem Spiel kommt es in London zu Fan-Ausschreitungen.

Vor dem EM-Finale in London haben Fußballfans englischen Medienberichten zufolge versucht, in das Wembley-Stadion zu stürmen. Das berichteten mehrere Online-Portale am Sonntag vor dem Endspiel übereinstimmend. Einem Bericht des Portals „The Athletic“ zufolge könnten Hunderte an den Sicherheitskräften vorbeigekommen sein. Es gebe jedoch keine Hinweise darauf, dass sie auch ins Stadion gelangt seien. „Sky Sports News“ sprach von bis zu 100 Fans. Inzwischen sie die Lage aber unter Kontrolle.

Englische Fans feiern vor dem EM-Finale in London gegen Italien. Foto: AFP

Die UEFA bestätigte, dass Fans über die äußeren Sicherheitszäune gelangt seien. Sie hätten sich jedoch keinen Zugang zum Innenbereich des Stadions verschafft. Die Ausrichtung des Spiels stehe nicht infrage.

Großaufgebot der Polizei in London im Einsatz

Die Metropolitan Police hatte Fans ohne Tickets für das Spiel (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) via Durchsagen und bei Twitter eindringlich aufgefordert, dem gesamten Bezirk fernzubleiben. „Bitte kommen Sie nicht nach Wembley! Es ist extrem voll dort. Das Stadion ist ausverkauft, es sind keine Karten mehr zu haben“, teilten die Behörden mit. Ein Großaufgebot am und um das Stadion sei um die Sicherheit aller Besucherinnen und Besucher bemüht.

Am Leicester Square und am Trafalgar Square sangen sich trotz hoher Corona-Zahlen in Großbritannien Tausende Fans warm. „God Save The Queen“ hallte durch die Straßen, Feuerwerkskörper flogen gen Himmel. In ganz England warteten die Menschen und hofften auf den ersten großen Fußballtitel seit dem WM-Triumph 1966. Selbst Queen Elizabeth hatte dem Team und dessen Trainer Gareth Southgate in einer persönlichen Botschaft Glück gewünscht.

Die Engländer demontieren sich schon vor Abstoß selbst...

Was suchen die eigentlich noch bei der EM nach ihrem EU Austritt?#Euro2020Final pic.twitter.com/Sc42FdvEg0 — LONE! (@LONE81) July 11, 2021

Ausschreitungen vor dem Wembley-Stadion

Nicht überall blieb es friedlich. Die Polizei berichtete zwei Stunden vor Spielbeginn von Problemen mit Fans an Leicester Square und Piccadilly Circus. Flaschen wurden geworfen. Einige Fans ohne Karte drängten in Richtung Stadion. Es kam dabei zu Auseinandersetzungen mit Sicherheitskräften, wie auch auf einem Video zu sehen ist, das im Internet im Umlauf sind. Auf einem anderen Video war zu sehen, wie mehrere Menschen eine Blockade von Sicherheitspersonal durchbrachen und dabei auch Absperrgitter umwarfen. „Bleibt vorsichtig und passt aufeinander auf“, schrieb die Metropolitan Police: „Wir haben Menschen gesehen, die von Ampeln oder Werbetafeln springen, das könnte Verletzungen nach sich ziehen.“

Italienische Fans waren klar in der Unterzahl. 1000 Italienerinnen und Italiener durften einreisen, erwartet werden im Stadion 6000-7000 zumeist in England wohnende Tifosi. Der viermalige Weltmeister Italien wartet seit 1968 auf seinen zweiten EM-Titel. (fs mit sid)

