EM 2024 in Deutschland: Wie und wann Tickets verkauft werden

Ein verschmitzt lachender Teddybär mit roten Fußballschuhen soll Stimmung machen für die EM - die UEFA hat am Dienstag das noch namenlose Maskottchen für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland vorgestellt. Es soll am Abend auch vor Beginn des Testspiels zwischen Deutschland und Kolumbien in der Arena AufSchalke präsentiert werden. Turnierdirektor Philipp Lahm und DFB-Vizepräsidentin Celia Sasic hoffen, dass das Maskottchen besonders die Kinder im Land in EM-Stimmung bringt.

Bis zum Ticketverkauf für die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland ist es nicht mehr lang. Wie kommen Fans an Karten? Ein Überblick.

Fußball-EM 2024 : In einem Jahr empfängt Deutschland die Top-Mannschaften Europas.

Einige Spiele werden in NRW-Stadien ausgetragen: Dortmund, Gelsenkirchen, Düsseldorf und Köln sind Austragungsorte.

Tickets gibt es schon bald zu kaufen. Antworten auf Fragen rund um den Kartenverkauf.

Wer in NRW wohnt und die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei einem wichtigen internationalen Turnier live im Stadion sehen will, hat selten so eine kurze Anreise wie bei der Europameisterschaft 2024 im eigenen Land. In vier NRW-Stadien werden Spiele ausgetragen: Düsseldorf, Köln, Gelsenkirchen und Dortmund.

Zwar dauert es noch ein Jahr, bis der Ball beim Eröffnungsspiel am 14. Juni 2024 in München rollt. Doch die Tickets werden schon deutlich früher verkauft. Wann beginnt der Ticket-Verkauf? Wie kommen Fans an Karten? Wie viel werden sie kosten? Wir geben Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Wie kommen Fans an Stadion-Tickets für die EM 2024?

Der europäische Fußballverband UEFA vergibt die Stadion-Tickets für die EM 2024 voraussichtlich nur über ein Online-Ticketportal. Das Portal soll am 3. Oktober 2023 (Tag der Deutschen Einheit) öffnen, wie es auf der Internetseite heißt. Ab dann können sich Fans zunächst nur auf Tickets bewerben, da die UEFA mehr Anfragen als verfügbare Karten erwartet.

Nach dem Ende der Bewerbungsphase soll ausgelost werden, welche Bewerber Tickets bekommen. Bis zu welchem Datum sich Fans bewerben können und wann die Ticketvergabe ausgelost wird, ist noch unklar. Weitere Informationen wollte die UEFA auf Nachfrage dieser Redaktion dazu nicht mitteilen.

Wann werden die Tickets für die EM 2024 verkauft?

Wer sich direkt am 3. Oktober auf Tickets bewirbt, wird noch nicht wissen, welche Mannschaften an welchem Datum in welchem Stadion gegeneinander spielen. Fans können sich also nur allgemein auf Karten für Spielrunden in bestimmten Stadien bewerben. Erst am 2. Dezember lost die UEFA die EM-Endrunde aus. Dann werden Fans die Gegner der deutschen Mannschaft kennen – und sich um Karten für konkrete Spiele bemühen können.

Die letzten drei Teilnehmer für die EM werden aber erst bei einem Play-off-Turnier im März 2024 ermittelt. Danach wird der finale Spielplan mit allen Partien feststehen. Die Fans der drei zuletzt qualifizierten Nationen sollen im März und April noch mal die Möglichkeiten erhalten, Tickets zu kaufen.

Was können Fans schon jetzt tun, um sich schnell auf ein Ticket zu bewerben?

Wer sich auf ein Ticket für die EM 2024 bewerben will, muss zunächst einen Account beim Online-Portal anlegen. Das ist schon jetzt möglich. Zunächst müssen die Interessierten ihre persönlichen Daten eintragen. Dann können sie angeben, welche Stadien sie bei der EM besuchen möchten und welche Nation sie als Fan unterstützen. Weitere Infos zum Ticketverkauf will die UEFA im Oktober bekanntgeben.

Gibt es weitere Ticketverkäufer und einen Zweitmarkt?

Stand jetzt sind keine weiteren Verkaufsstellen neben dem Ticketportal der UEFA autorisiert. Nach dem offiziellen Verkauf werden Tickets aber meist von Drittanbietern und im Netz bei Portalen wie eBay gehandelt – oft zu deutlich höheren Preisen.

Wie viel Geld werden Karten kosten?

Wie viel Geld Fans für Tickets bezahlen müssen, hängt in der Regel davon ab, wann sie sie kaufen. Die Fans, die schon eine Karte kaufen, bevor der Spielplan feststeht, kommen meist günstiger weg als diejenigen, die erst während des Turniers eine Karte erwerben. Zudem sind Gruppenspiele in der Regel günstiger als Spiele in der K.-o.-Phase. Bisher stehen die Ticketpreise für die EM 2024 noch nicht fest.

Die NRW-Stadien in Dortmund, Gelsenkirchen, Düsseldorf und Köln tragen Spiele der Fußball-EM 2024 aus. Die meisten Partien finden im Dortmunder Signal Iduna Park statt. Foto: Hans Blossey / FUNKE Foto Services

Bei der EM 2021 hat ein Ticket für ein Gruppenspiel in München zwischen 50 und 185 Euro gekostet. Ab der K.o.-Runde waren für die Münchner Allianz-Arena schon keine Karten mehr für unter 75 Euro zu haben. Deutlich mehr Geld mussten die Besucher des EM-Finals in London bezahlen. Dort reichten die Preise von 100 Euro bis an die 1000-Euro-Grenze.

In welchen Stadien werden EM-Spiele ausgetragen?

In insgesamt zehn deutschen Stadien rollt während der EM 2024 der Ball. Die Austragungsorte sind Dortmund, Gelsenkirchen, Köln, Düsseldorf, Berlin, München, Frankfurt, Hamburg, Leipzig und Stuttgart. Das Eröffnungsspiel findet am 14. Juni in München statt, das Finale genau einen Monat später am 14. Juli im Olympiastadion Berlin.

Unter den Austragungsorten in NRW finden die meisten Spiele im Signal Iduna Park Dortmund statt: vier Gruppenspiele, ein Achtelfinale und ein Halbfinale. In der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena werden drei Gruppenspiele, ein Achtelfinale und ein Viertelfinale ausgetragen. Bei drei Gruppenspielen und einem Achtelfinale sind EM-Teilnehmer in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen zu Gast. Im Rheinenergie-Stadion in Köln bekommen Fans vier Gruppenspiele und ein Achtelfinale zu sehen.

Schon jetzt ist sicher, dass die deutsche Nationalmannschaft neben dem Eröffnungsspiel in München das zweite Spiel in Stuttgart und das dritte in Frankfurt bestreiten wird.

