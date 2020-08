Elfmeter-Drama: Arsenal schlägt Liverpool im Community Shield

London. Englands erster Titel der Saison geht an den FC Arsenal. Die Gunners schlagen Meister Liverpool im Elfmeterschießen.

Teammanager Jürgen Klopp und der FC Liverpool haben im ersten Spiel der neuen Saison den ersten Titel verpasst. Im Community Shield, dem englischen Pendant zum deutschen Supercup, unterlag der Meister im Londoner Wembley-Stadion dem FA-Cup-Sieger FC Arsenal mit 4:5 im Elfmeterschießen. Nach 90 Minuten hatte es 1:1 (0:1) gestanden, eine Verlängerung wurde nicht gespielt.

Pierre-Emerick Aubameyang (12.) hatte Arsenal in der ersten Halbzeit in Führung gebracht, der eingewechselte Japaner Takumi Minamino (73.) brachte Liverpool ins Elfmeterschießen. Dort scheiterte Liverpools Nachwuchsspieler Rhian Brewster, Aubameyang verwandelte den entscheidenden Elfmeter zum Sieg.

Liverpool lief mit seiner besten Elf auf - nur Trent-Alexander Arnold fehlte

Arsenal, das sich nach einer schwachen Premier-League-Saison erst durch den Pokalsieg überhaupt für das internationale Geschäft qualifiziert hatte, feierte bereits den 16. Sieg in dem traditionsreichen Wettbewerb. Liverpool hingegen muss weiter auf den ersten Erfolg im Community Shield seit 2006 warten. Im Vorjahr hatte der damalige Vizemeister gegen Doublesieger Manchester City verloren - ebenfalls im Elfmeterschießen.

𝟮𝟬𝟮𝟬 𝗖𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁𝘆 𝗦𝗵𝗶𝗲𝗹𝗱 𝘄𝗶𝗻𝗻𝗲𝗿𝘀: The Arsenal ✊ pic.twitter.com/yF9m2DyyJn — Arsenal (@Arsenal) August 29, 2020

Die Mission Titelverteidigung in der Premier League beginnt für Klopp und sein Team am 12. September (18.30 Uhr) gegen Aufsteiger Leeds United. Arsenal tritt am selben Tag (13.30 Uhr) bei Leeds' Mitaufsteiger FC Fulham an.

Klopp schickte für den ersten Härtetest der neuen Spielzeit seine bestmögliche Mannschaft aufs Feld, aus der Stammformation fehlte einzig Rechtsverteidiger Trent Alexander-Arnold verletzt. Für den englischen Nationalspieler verteidigte Youngster Neco Williams.

Mesut Özil beim FC Arsenal nicht im Kader

Arsenal-Coach Mikel Arteta verzichtete wie bereits in der Endphase der Vorsaison auf Mesut Özil. Um den Weltmeister von 2014 rankten sich zuletzt diverse Gerüchte um einen möglichen Wechsel. Shkodran Mustafi fehlte verletzt, Torhüter Bernd Leno saß auf der Bank.

Liverpool kam gut ins Spiel, ein frühes Tor von Virgil van Dijk wurde wegen Abseits aberkannt. Mit dem ersten echten Angriff gelang hingegen Arsenal die Führung. Aubameyang schlenzte den Ball sehenswert ins lange Eck, Williams agierte zu zaghaft. Arsenal wurde nun stärker, Liverpool blieb um Kontrolle bemüht.

In der zweiten Halbzeit erhöhte Liverpool den Druck, Sadio Mane vergab frei vor Torwart Emiliano Martinez (56.) die Chance zum Ausgleich. Dieser gelang Minamino nach Vorarbeit von Mohamed Salah. (dpa)