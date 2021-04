Drittligist KFC Uerdingen: Zehn Millionen Euro Schulden

Krefeld. Der KFC Uerdingen hat Medienberichten zufolge knapp zehn Millionen Euro Schulden. Der Drittligist hat diese auch durch teures Personal angehäuft.

Der abstiegsbedrohte Fußball-Drittligist KFC Uerdingen hat Medienberichten zufolge knapp zehn Millionen Euro Schulden. Das gehe aus dem Insolvenzplan hervor, der nun an die Gläubiger verschickt wurde, berichteten die „Westdeutsche Zeitung“ und der „Kicker“ (Donnerstag). Am 6. Mai finde eine Gläubigerversammlung statt. Der Club und Insolvenzverwalters Dr. Claus-Peter Kruth äußerten sich zu dem Insolvenzplan auf Anfrage nicht.

Anfang des Jahres hatte das Amtsgericht Krefeld bei dem Verein einen Insolvenzverwalter eingesetzt. Zuvor war der Investor Michail Ponomarew aus dem Club ausgestiegen. Als Ursache für die Verschuldung nennt der Insolvenzverwalter laut „WZ“-Bericht in dem Insolvenzplan vor allem die Verpflichtung „hochbezahlter Spieler“. Der "Personalaufwand Spielbetrieb" soll allein schon 7,8 Millionen Euro kosten. Kruth erklärte, dass der Klub "spätestens seit Beginn des Jahres 2020" zahlungsunfähig sei.

Spielbetrieb soll fortgeführt werden

In der dritten Liga muss der KFC derzeit um den Klassenverbleib bangen. Nach drei Niederlagen in Folge hat Uerdingen sechs Spieltage vor Saisonschluss einen Punkt Rückstand auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz. Wegen des Insolvenzantrags wurden dem KFC drei Punkte abgezogen. Um Uerdingen von den Schulden zu befreien, was nach wie vor das Ziel sei, wie Kruth über einen Sprecher gegenüber dem kicker mitteilte, soll der Spielbetrieb des KFC unbedingt fortgeführt werden. Über Haftungsansprüche und Anfechtungen soll das nötige Geld aufgetrieben werden, um am Ende die Gläubiger zu bezahlen. (fs/dpa)