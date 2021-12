Dringende Geschäfte: Deshalb verließ Bayerns Pavard das Feld

München. Kuriose Szene beim Spiel des FC Bayern. Benjamin Pavard verschwindet während der Partie gegen Wolfsburg aufs Klo und sorgt für Lacher im Netz.

Im Spiel des FC Bayern gegen den VfL Wolfsburg lief die 84. Minute, als Bayern-Spieler Benjamin Pavard das Spielfeld verließ. Ein Grund dafür war zunächst nicht ersichtlich. Ersichtlich war nur: Der Franzose hatte es eilig. Die Lösung: Er musste aufs Klo. In der 88. Minute erschien er wieder aus dem Spielertunnel. Zu spät, während seiner Abwesenheit hatte Trainer Julian Nagelsmann ihn schon ausgewechselt gegen Malik Tillmann. Der hätte eigentlich Jamal Musiala ersetzen sollen...

Es war die wohl kurioseste Szene beim 4:0-Sieg der Bayern gegen Wolfsburg - und der Spott in den Sozialen Medien ließ nicht lange auf sich warten. "Pavard hat sich beim FC Bayern einfach mal verpisst. Kann passieren", lautete einer der ersten Twitter-Kommentare. "Geht Pavard gerade kurz pinkeln und denkt sich so: Ach wir schaffen die Wolfsburger auch zu zehnt? Die brauchen mich nicht", witzelte ein anderer. Ein weiterer Kommentar: "Pavard geht während des Spiels auf Klo. Ich dachte, so etwas gibt es nur in der vierten Kreisklasse."

Bayer-Trainer Nagelsmann muss selbst lachen

Im Kicker-Live-Ticker hieß es süffisant: "Das Spiel läuft - und Pavard bewegt sich aufs stille Örtchen. Das sagt schon alles über das Spiel aus." Bayern-Trainer Julian Nagelsmann musste die Szene auf der anschließenden Pressekonferenz auch noch einmal erläutern. "Er kam zur Bank und hat auf Französisch gesagt, dass er aufs Klo muss. Soviel hab ich mit meinem bescheidenen Schul-Französisch zumindest verstanden", sagte Nagelsmann. "Dann hat er aber doch noch mal 15 Sekunden mitgespielt, hat drei, vier Pässe gespielt und als der Ball dann auf der anderen Seite war, ist er in den Katakomben verschwunden."

Nagelsmann habe dann selbst vor der geplanten Musiala-Auswechslung "noch einmal geguckt, ob Benjamin noch mal wiederkommt. Er kam nicht, deshalb haben wir uns für einen anderen Wechsel entschieden." Grinsend schloss Nagelsmann: "Hat aber auch ganz gut funktioniert."

Schwierige Zeit während der Pandemie

Pavard war im Jahr 2019 für 35 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zum Deutschen Meister gewechselt. Sein Vertrag läuft bis zum 30. Juni 2024. Der 25-Jährige ist mit seinen ersten zweieinhalb Jahren beim FC Bayern zufrieden, weil man "alles gewonnen" habe. Schwierig sei aber die Zeit der Corona-Pandemie gewesen, gestand er jüngst in der französischen Sportzeitung L'Équipe. "Aus persönlicher Sicht war es überhaupt nicht einfach, alleine in einem Land zu sein, das nicht meines ist, weit weg von meiner Familie, meinen Freunden", sagte er.

"Dass es mir privat nicht gut ging, hat man auf dem Spielfeld gespürt. Das war eine Phase, in der ich mich als Mensch gewandelt habe. Heute beschäftige ich mich mit anderem, ich bin wieder auf die Beine gekommen. Seit mehr als einem Monat geht es mir besser und besser", führte er aus. Pavard war Mitte Februar positiv auf das Coronavirus getestet worden. (fs)

