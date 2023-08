Drei Gegentore für Sommer bei Inter-Debüt

Wals-Siezenheim Inter Mailand hat hohe Erwartungen an Neuzugang Yann Sommer. Beim Debüt des früheren Bundesligaprofis läuft aber nicht alles rund.

Torwart Yann Sommer hat einen durchwachsenen ersten Auftritt nach seinem Abgang vom FC Bayern München zu Inter Mailand hingelegt.

Beim 4:3 im Testspiel bei RB Salzburg kassierte der 34 Jahre alte Schweizer Fußball-Nationalspieler drei Treffer und erhielt danach Kritik aus Italien.

Elfmeter verursacht

Bereits in der fünften Minute brachte Sommer den heranstürmenden Karim Konaté zu Fall, der gefoulte Angreifer vergab jedoch den Elfmeter. Wenig später rettete Sommer zwar per Fuß an der Strafraumgrenze, der Ball sprang jedoch so weit weg, dass Konaté aus 15 Metern von links außen ins leere Tor schießen konnte. Zudem wirkte der Schlussmann in anderen Situation nicht immer sicher, hielt aber auch mehrere Versuche der Österreicher. „Eine Top-Parade kann Inters neue Nummer 1 über 90 Minuten nicht zeigen“, bewertete der Schweizer „Blick“ das Debüt des Nationaltorhüters.

„Grundsätzlich hatte er nicht die Sicherheit, die man von jemandem erwartet, dem das Management lange Zeit hinterhergejagt war“, schrieb die „Gazzetta dello Sport“ und vergab die Note fünf auf einer Skala mit dem Höchstwert zehn. Sommer soll bei Champions-League-Finalist Inter den Kameruner André Onana, der zu Manchester United gewechselt ist, ersetzen. „Glücklich mit meinem Debüt für Inter“, schrieb Sommer bei Instagram.