Diego Alonso neuer Trainer des FC Sevilla

Diego Alonso wird neuer Trainer des FC Sevilla. Der 48-jährige Uruguayer tritt die Nachfolge von José Luis Mendilibar an und unterschrieb beim Europa-League-Sieger einen Vertrag bis zum Saisonende. Das teilte der spanische Fußball-Erstligist mit.

Für Alonso ist es die erste Trainerstation in Europa. Zuletzt hatte er von 2022 bis Anfang dieses Jahres die Nationalmannschaft seines Heimatlandes trainiert, bei der Weltmeisterschaft in Katar war für die La Celeste aber schon nach der Gruppenphase Schluss.

Sevilla hatte sich am Sonntagabend von Mendilibar getrennt und damit auf den unbefriedigenden Saisonstart in der ersten spanischen Liga reagiert. Unter Mendilibar gab es in dieser Saison zwei Siege, fünf Unentschieden und vier Niederlagen. In LaLiga stehen die Blanquirrojo damit nur auf Rang 14.