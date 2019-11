Die Uefa-Pläne sind für Fans nicht gemacht

Essen. Die Wege zur Europameisterschaft in zwölf Ländern sind kompliziert. So entfernt sich der Fußball immer mehr von der Basis. Ein Kommentar.

Alles begann damit, dass Michel Platini vor sieben Jahren die Idee hatte, die Europameisterschaft 2020 in mehreren Gastgeberländern auszutragen. Das mag ihm damals genutzt haben, weil er auf diese Weise viele kleinere Nationalverbände hinter sich bringen konnte. Am Ende aber scheiterte der einst so geniale französische Fußballer an seiner übergroßen Gier – und jetzt stehen wir alle da mit seinem längst realisierten Plan und wühlen uns durch ein Gestrüpp von Möglichkeiten.