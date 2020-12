Essen. Sven und Lars Bender beenden im Sommer ihre Karriere – und werden der Liga fehlen. Nirgends weiß man das besser als beim BVB. Ein Kommentar

Wenn die Fans von Borussia Dortmund zurückdenken an die Zeit mit Sven Bender, denken sie nicht an schöne Tore, grandiose Pässe oder spektakuläre Dribblings. Auch nicht an Titel, obwohl er davon reichlich gewonnen hat.