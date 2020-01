DFL-Report: Der Bundesliga fehlen die deutschen Talente

Frankfurt. Viele Tore, mächtig Spannung: Doch trotz schöner Kennzahlen geht der Fußball-Bundesliga der einheimische Nachschub aus.

Vordergründig läuft es in der Fußball-Bundesliga ja vortrefflich. Der Tabellenerste heißt nicht FC Bayern sondern RB Leipzig, die Punktedifferenz beträgt nicht wie in England zwischen dem FC Liverpool und Manchester City 16 Punkte und immer noch fallen nirgendwo so viele Tore wie in Deutschland Top-Liga: Aktuell nämlich 3,2 im Schnitt. Insgesamt waren es exakt 1000 Erstliga-Treffer im Kalenderjahr 2019, was hierzulande zuletzt 1997 passierte. Und mit 27 Torschüssen pro Spiel wird häufiger aufs Tor geschossen als in England, Spanien oder Frankreich. Dazu hielt der am Dienstag veröffentlichte Sportreport der Deutschen Fußball Liga (DFL) fest: „Ein deutliches Merkmal der Bundesliga ist die große Spannung in allen Tabellenregionen.“ Auch dem ist nach 19 Spieltagen nicht zu widersprechen.

Gleichwohl scheute sich der für Fußballangelegenheiten und Fans zuständige DFL-Direktor Ansgar Schwenken nicht, den Finger in die Wunde zu legen. Denn die in vielen Statistiken und Schaubildern vertiefte Analyse macht fraglos deutlich, was Chef Christian Seifert bereits beim Neujahrsempfang ansprach: Die Bundesliga bekommt ein akutes Nachwuchsproblem. Vor allem aus deutscher Sicht. War vor zwei Jahren noch fast jeder fünfte eingesetzte Bundesliga-Akteur ein U21-Spieler (davon 7,8 Prozent deutsche Spieler), bekommen die einheimischen Talente jetzt nur noch drei Prozent an der Gesamtspielzeit ab. Ein alarmierender Trend. BVB-Zugang ErlingHaaland soll Ansporn sein Von den 557 Bundesligaprofis sind zwar 299 deutsche Lizenzspieler gelistet, aber deren Einsatzzeiten lassen im internationalen Vergleich zu wünschen übrig. Die oft für ihren hohen Ausländeranteil gerügte Premier League setzt fast sieben Prozent englische U21-Spieler ein, in der Ligue 1 ist schon jeder siebte Erstligaprofi ein junger Franzose. Die vielen abgewanderten Hoffnungsträger aus dem Weltmeisterland gar nicht mitgezählt. „Das ist bedenklich. Wir müssen den Fokus noch intensiver auf den Nachwuchsbereich richten. Die Qualität nachrückender Spieler muss verbessert werden", forderte Schwenken. Der frühere Zweitligaprofi will Borussia Dortmund gar nicht verübeln, einen Erling Haaland in die Liga gelockt zu haben. Im Gegenteil: Der 19-jährige Norweger müsse Ansporn sein. „Wir müssen sehen, wie wir unsere Qualität steigern und die Ausbildung weiterentwickeln." Die Liga müsse einen stärkeren Fokus auf gesellschaftliche Veränderungen richten. „Wir bemerken, dass der Migrationsanteil steigt, weil die nicht begünstigten Schichten im Fußball eine Aufstiegschance sehen", sagte Schwenken. Zielsetzung müsse sein, die Nachwuchsförderung wieder breiter anzulegen und letztlich auch besser zu machen. Angedacht wird, eigene Trainer für die Leistungszentren gesondert aufzulegen. Eine Absenkung der Altersgrenze sieht der DFL-Direktor übrigens „nicht als Problemlöser", ohne dem Dortmunder Ansinnen damit eine Absage zu erteilen. Warum der BVB die Altersgrenze für Profis senken will DFL-Chef Christian Seifert mahnt Keinen guten Einfluss auf junge Spieler üben häufig Berater aus, bestätigte Andreas Nagel, DFL-Direktor Sport und Nachwuchs. „Wir kommen da nicht mehr raus, aber letztlich sind die Klubs dafür verantwortlich." Schwenken sieht die „zu vielen Einflussfaktoren" überaus kritisch. Doch wer im Wettrennen um die hoffnungsvollsten Stars von morgen keine (finanziellen) Versprechungen tätigt, geht oft genug leer aus. Ein Teufelskreis. Auch in der DFL-Zentrale im Frankfurter Westend ist der Stein der Weisen noch nicht gefunden. Seifert hat das vom DFB unter Oliver Bierhoff angestoßene Projekt „Zukunft" das wichtigste Programm „der nächsten zehn bis 15 Jahre" genannt. Kurzfristig keine Sorgen macht sich die DFL um die internationale Wettbewerbsfähigkeit. „Es muss unser Anspruch sein, dass in den Viertelfinals der Champions League und Europa League mehr als ein deutscher Klub regelmäßig auftaucht", mahnte Seifert zuletzt. Aktuell sind die 12,428 Punkte in der Uefa-Fünfjahreswertung und sechs Vereine in den K.o.-Runden eine ordentliche Basis, um auch die kommenden Jahre vier Fixstarter in der Champions League zu stellen. Schwenken berichtet von einem breiten Konsens der Klubs, „dass sich jeder der Verantwortung für den deutschen Fußball bewusst ist." Problem sei die große Fluktuation der Europapokalteilnehmer in den vergangenen Jahren gewesen. Wenn Vertreter wie der SC Freiburg, Hertha BSC oder FC Augsburg nur einmalig mit dem internationalen Wettbewerb in Berührung kämen, fehlten Erfahrung und Stabilität. Schwenken begrüßt es daher, „wenn wir verlässliche Starter stellen." Könnte auf Dauer nur wieder langweilig werden.

