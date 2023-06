DFB verlängert mit Junioren-Trainern um Europameister Wück

Frankfurt/Main Mit dem EM-Titel für die U17 feierte der DFB vor wenigen Wochen einen der größten Erfolge der letzten Jahre im Nachwuchs-Bereich. Nun gibt es für Coach Christian Wück und seine Kollegen neue Verträge.

Der Deutsche Fußball-Bund hat die Verträge mit seinen Junioren-Trainern um Europameister-Coach Christian Wück verlängert.

U17-Coach Christian Wück, U18-Trainer Christian Wörns und der aktuell für die U16 verantwortliche Michael Prus unterschrieben neue Verträge, wie der DFB am Donnerstag mitteilte. „Die Basis für Weiterentwicklungen im Nachwuchsfußball ist Kontinuität, die wir mit diesem Schritt gewährleisten“, sagte Joti Chatzialexiou, der Sportliche Leiter Nationalmannschaften, laut Mitteilung. Wück hatte die U17 Anfang Juni zum ersten EM-Titel seit 2009 geführt.

Auch die Verträge der Co-Trainer Jens Nowotny (U19), Jens Bauer (U17) und Mario Himsl (U15) wurden verlängert. Zuletzt hatte der DFB vor der U21-EM in Georgien und Rumänien bereits eine langfristige Zusammenarbeit bis 2025 mit Coach Antonio Di Salvo und Co-Trainer Hermann Gerland vereinbart. Die deutsche U21-Auswahl startet am Donnerstag (18.00 Uhr MESZ/Sat.1) gegen Israel als Titelverteidiger in das Turnier.