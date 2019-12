Fußball DFB-Team testet in EM-Vorbereitung am 31. Mai in der Schweiz

Essen. Die EM-Vorbereitung der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ist fast komplett. Am 31. Mai tritt das DFB-Team in Basel gegen die Schweiz an.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet in Vorbereitung auf die Europameisterschaft im kommenden Jahr auch ein Länderspiel gegen die Schweiz. Die Partie findet am 31. Mai 2020 im St. Jakob-Park von Basel statt, wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag mitteilte. Bereits zuvor standen die Testspiele gegen Spanien (26. März in Madrid) und Italien (31. März in Nürnberg) fest.

Das Duell gegen die Eidgenossen ist Teil des Trainingslagers der Elf von Bundestrainer Joachim Löw ab dem 26. Mai 2020 im österreichischen Seefeld. Im Zuge dessen soll noch ein weiteres Länderspiel stattfinden. Gegner und Spielort dafür sind aber noch offen. (dpa)

Die wichtigsten Termine der Fußball-Nationalmannschaft inklusive EM-Gruppenphase:

31. März - Testspiel: Deutschland - Italien (in Nürnberg)

31. Mai - Testspiel: Schweiz - Deutschland (in Basel)

16. Juni - erstes EM-Gruppenspiel gegen Frankreich in München

20. Juni - zweites EM-Gruppenspiel gegen Portugal in München

24. Juni - drittes EM-Gruppenspiel gegen Playoffsieger in München