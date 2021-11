DFB-Team: Leverkusen-Profi Jonathan Tah nachnominiert

Wolfsburg. Jonathan Tah ist zurück im Kreise der Nationalmannschaft. Der Leverkusener Verteidiger wurde von Bundestrainer Flick nachnominiert.

Bundestrainer Hansi Flick hat Jonathan Tah als weiteren Spieler für den Jahresabschluss der Nationalmannschaft nominiert. Wie der Deutsche Fußball-Bund am Montagabend mitteilte, reist der Verteidiger von Bayer Leverkusen nach Wolfsburg, obwohl keiner der bislang 27 berufenen Akteure für die letzten beiden WM-Qualifikationsspiele gegen Liechtenstein am Donnerstag und drei Tage später in Armenien absagen musste.

ℹ️ Bundestrainer Hansi Flick hat Jonathan #Tah für die beiden anstehenden WM-Qualifikationsspiele nachnominiert. @jonatah wird heute Abend mit dem Rest der Mannschaft im Mannschaftshotel in Wolfsburg eintreffen.



Auch Tahs Vereinskollege Florian Wirtz ist in Wolfsburg trotz seiner muskulären Probleme am Hüftbeuger dabei. Der 18-Jährige hatte am Sonntag das Bundesliga-Spiel von Bayer Leverkusen bei Hertha BSC (1:1) verpasst. Flick saß auf der Tribüne des Olympiastadions und sah dabei auch Tah im Klub-Einsatz. Der 25-Jährige hat bislang 13 Länderspiele bestritten. Zuletzt kam er vor knapp einem Jahr beim desaströsen 0:6 in Spanien zum Einsatz.

