DFB-Team: Bundestrainer Flick hat Mainz-Shootingstar im Blick

Präsentiert sich bei Mainz 05 in guter Form: Jonathan Burkardt.

Wolfsburg. U21-Kapitän Jonathan Burkardt hat sich in den Fokus des DFB-Teams gespielt. Zwischen dem Mainzer und Bundestrainer Flick gab es bereits Kontakt.

Nach einem Telefonat mit Bundestrainer Hansi Flick geht Jonathan Burkardt mit zusätzlichem Selbstvertrauen in die nächsten Partien der U21-Fußball-Nationalmannschaft. Vor der Nominierung habe ihm der Coach des DFB-Teams mitgeteilt, „dass ich auf dem Schirm bin. Das ist eine große Form der Wertschätzung für mich“, sagte der U21-Kapitän am Montag: „Es war schon schön, einen Anruf zu erhalten.“

Aufgrund von Burkardts Rolle in der U21 mit Blick auf die Partien in der EM-Qualifikation gegen Polen und San Marino verzichtete Flick noch auf eine Nominierung des Angreifers des FSV Mainz 05. „Natürlich war auch Jonathan Burkardt ein Thema, weil er sich in Mainz gut entwickelt. Er ist aber Kapitän der U21 und für die Mannschaft auf dem Weg zur EM sehr wichtig“, sagte Flick dem SID.

Die Kontaktaufnahme verlief laut Burkardt kurios. „Ich hatte zwei verpasste Anrufe von einer unbekannten Nummer. Da ich einen Wasserschaden bei mir zu Hause hatte, dachte ich, das wäre der Sänitärdienst“, sagte Burkardt, der mit starken Leistungen in der Bundesliga zuletzt auf sich aufmerksam gemacht hatte. Beim Rückruf sei niemand rangegangen, es „kam wieder ein Anruf, dann hatte ich keine Ahnung, dass Hansi Flick mich anruft“. (sid)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Fußball