Essen. Der Berliner Jordan Torunarigha fühlte sich rassistisch beleidigt. Schalke 04 reagierte richtig. Aber es muss Konsequenzen geben. Ein Kommentar.

Spielabbruch wäre bei Rassismus ein starkes Zeichen

Weit nach Mitternacht stand David Wagner noch in den Katakomben der Arena auf Schalke und erklärte seinen Stolz auf seine Mannschaft. Das Beste an ihr, sagte er, sei ihre Überzeugung. Er als Trainer hätte in der Halbzeit beim Stand von 0:2 gar nicht groß motivierend eingreifen müssen. Die Spieler selbst hätten gesagt, dass sie das Ding noch drehen würden. Sie bräuchten nur ein Tor, dann würden sie mit Hilfe der Kulisse die Partie zum Kippen bringen. Und so kam es auch.