Essen. Zwei Viertelfinalisten im DFB-Pokal werden noch gesucht. Kandidaten: Bayern, Hoffenheim, Saarbrücken und der KSC. Hier ist unser Live-Ticker!

LIVE! FC Bayern gleicht aus - Saarbrücken 0:0 gegen KSC

Der FC Bayern bestreitet das Pokal-Achtelfinale gegen die TSG 1899 Hoffenheim mit Philippe Coutinho, Corentin Tolisso und Serge Gnabry in der Startelf. Trainer Hansi Flick nimmt bei der Partie am Mittwochabend in München damit drei Veränderungen im Vergleich zum 3:1 gegen Mainz vor. Thiago und Leon Goretzka bleiben zu Spielbeginn draußen, Ivan Perisic fehlt verletzt. Bei Hoffenheim kommt erstmals der im Winter von Borussia Dortmund in den Kraichgau gewechselte Jacob Bruun Larsen zum Einsatz. (dpa)

So spielen Bayern München und 1899 Hoffenheim - und der Live-Ticker

FC Bayern: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Tolisso - Müller, Coutinho, Gnabry - Lewandowski. Trainer: Flick

Hoffenheim: Pentke - Nordtveit, Hübner, Akpoguma - Kaderabek, Rudy, Grillitsch, Zuber - Bebou, Bruun Larsen - Kramaric. Trainer: Schreuder

Tore: 0:1 Eigentor Boateng (8.), 1:1 Eigentor Hübner (14.).

Bei den DFB-Pokal-Achtelfinal-Spielen des Regionalligisten 1. FC Saarbrücken an diesem Mittwochabend kommt zwar der Videobeweis, aber keine kalibrierte Abseitslinie zum Einsatz. Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund mit. Grund seien die sehr niedrigen Kamerapositionen. „Das haben die finalen Technologietests im Vorfeld der Begegnungen bestätigt“, heißt es in einer DFB-Mitteilung. Selbstverständlich würden strittige Abseitsstellungen trotzdem durch den Video-Assistenten geprüft.

Bei den Partien zwischen Saarbrücken und dem Karlsruher SC in Völklingen (20.45 Uhr) uwird der Video-Assistent mobil in Form einer Van-Lösung vor Ort eingesetzt. Lediglich Stadien, in denen Spiele der Bundesliga und 2. Bundesliga ausgetragen werden, sind direkt per Glasfaser mit dem Kölner Video-Assist-Center (VAC) verbunden. (dpa)

So spielen der 1. FC Saarbrücken und der KSC - und der Live-Ticker!

Saarbrücken: Batz - Barylla, Zellner, Uaferro, Schorch, Müller - Zeitz, Perdedaj - Mendler, Jänicke - Eisele. Trainer: Kwasniok

KSC: Gersbeck - Camoglu, Gordon, Pisot, Roßbach - Gondorf, Wanitzek - Stiefler, Lorenz - Fink, Hofmann. Interimstrainer: Eichner