DFB-Pokal: Schalke in Villingen, West-Schlager für den VfL Bochum

Essen. Die 1. Runde des DFB-Pokals ist ausgelost. Schalke muss nach Villingen, der BVB nach Wiesbaden. Auf den VfL Bochum wartet der Wuppertaler SV.

Die Fußball-EM geht in die Endphase, nur noch drei Spiele stehen beim Turnier an (alle Infos zu den EM-Halbfinalspielen). Heißt auch: Bis zum Start der neuen Spielzeiten in der 1. und 2. Bundesliga dauert es nicht mehr lang. Schon am 23. Juli startet die Zweite Liga mit dem Kracher Schalke 04 gegen den Hamburger SV in die Saison, im Oberhaus geht es am 13. August los.

Schon eine Woche vorher startet der DFB-Pokal mit der ersten Hauptrunde. Vom 6. bis 8. August werden die Spiele ausgetragen. Schon heute werden die Partien ausgelost. Wir informieren im Live-Ticker über die Losung.

19.08 Uhr: Die Kugeln sind gezogen, die Auslosung vorbei. Heißt: Auch wir beenden unseren Ticker an dieser Stelle. Reaktionen und Stimmen zur Auslosung finden Sie im Laufe des Abends auf unserer Homepage.

19.07 Uhr: Und die Bayern? Das große Los FC Bayern München hat der Bremer SV gezogen.

19.05 Uhr: Die Lose sind gefallen und ein paar Spannende Duelle sind dabei. Aus West-Sicht sticht die Begegnung zwischen dem Niederrhein-Pokalsieger Wuppertaler SV gegen den VfL Bochum heraus. Bundesliga-Absteiger Schalke 04 trifft auf den SV Villingen, Vorjahressieger Borussia Dortmund auf Wehen-Wiesbaden.

19.04 Uhr: Und das letzte Duell: 1860 München gegen Darmstadt 98.

19.03 Uhr: Der SV Preussen Münster trifft auf den VfL Wolfsburg.

19.03 Uhr: Nächstes Duell: 1. FC Magdeburg gegen den FC St. Pauli.

DFB-Pokal: West-Schlager zwischen dem WSV und dem VfL Bochum

19.02 Uhr: Der VfL Stuttgart trifft auf den Vertreter aus Berlin, der noch nicht endgültig feststeht. Dort entscheidet noch das DFB-Sportgericht.

19.01 Uhr: Regionalligist Wuppertaler SV muss gegen den VfL Bochum ran - tolles West-Duell in der 1. Pokal-Runde!

19.00 Uhr: Es folgt: VfL Oldenburg gegen Fortuna Düsseldorf.

18.59 Uhr: Dynamo Dresden gegen den SV Paderborn.

18.59 Uhr: Türkgücü München gegen Union Berlin.

18.57 Uhr: Nächstes Duell: FC Rot-Weiss Koblenz gegen SV Jahn Regensburg

18.57 Uhr: SV Eintracht Norderstädt gegen Hannover 96.

18.57 Uhr: Der VfL Osnabrück empfängt den SV Werder Bremen - ein weiteres Nord-Derby!

18.56 Uhr: Hansa Rostock gegen den 1. FC Heidenheim.

18.55 Uhr: Nächstes Duell Greifswalder FC gegen den FC Augsburg!

DFB-Pokal: BVB muss zum SV Wehen-Wiesbaden

18.54 Uhr: Der SV Wehen-Wiesbaden trifft auf den BVB! Der Titelverteidiger muss also nach Hessen!

🏆 Wir treffen in der ersten @DFB_Pokal-Runde auf @SVWW_official!



Gespielt wird zwischen dem 06. und 08. August. pic.twitter.com/HHfRx2tOW0 — Borussia Dortmund (@BVB) July 4, 2021

18.54 Uhr: Der SV Waldhof Mannheim muss gegen Eintracht Frankfurt ran. Hessen-Derby!

18.53 Uhr: Nächstes Duell: Würzburger Kickers gegen den SC Freiburg.

18.52 Uhr: Es geht Schlag auf Schlag. Der SV 08 Villingen trifft auf den FC Schalke 04 - wie im Jahr 2016! Damals gewann Königsblau mit 4:1.

#S04-Update: Wir treffen in der 1. @DFB_Pokal-Runde auf den FC 08 Villingen ℹ️ pic.twitter.com/dgtHJOHUHV — FC Schalke 04 (@s04) July 4, 2021

18.51 Uhr: Nächstes Duell: Carl-Zeiss Jena gegen den 1. FC Köln.

18.50 Uhr: Die Spielvereinigung Bayreuth muss gegen Arminia Bielefeld ran - Bayreuths Präsident freut sich auf Arminia-Trainer Kremer, wie er erzählt.

18.50 Uhr: Regionalligist Sportfreunde Lotte trift auf den Karlsruher SC!

18.49 Uhr: Der SV Sandhausen trifft auf RB Leipzig. Das nächste Bundesliga-Top-Team ist aus dem Topf.

18.48 Uhr: Partie Nummer elf: SV Elversberg gegen Mainz 05.

18.46 Uhr: Nächste Duell: Lokomotive Leipzig gegen Bayer Leverkusen.

DFB-Pokal: Borussia Mönchengladbach muss nach Kaiserslautern

18.46 Uhr: Der 1. FC Kaiserslautern trifft auf Borussia Mönchengladbach - also ein echtes Traditionsduell für die Fohlen!

18.45 Uhr: Der SV Babelsberg 03 trifft auf Bundesliga-Aufsteiger Spielvereinigung Greuther Fürth.

18.45 Uhr: Als nächstes wird gezogen: FC Viktoria Köln. Gegner ist die TSG 1899 Hoffenheim.

18.44 Uhr: SC Weiche Flensburg muss gegen Holstein Kiel ran - also ein kleines Nord-Derby.

DFB-Pokal: FC Bayern München muss zum Bremer SV

18.42 Uhr: Bremer SV gegen den FC Bayern München. Grenzenloser Jubel in Bremen. Der Amateurklub darf sich über den Rekordmeister freuen. Trainer Benjamin Eta findet das Los "einfach geil". Er freut sich besonders auf seinen Lieblingstrainer Julian Nagelsmann.

18.42 Uhr: Partie Nummer vier: SSV Ulm gegen den 1. FC Nürnberg.

18.41 Uhr: Es folgt: SV Meppen gegen Hertha BSC.

18.41 Uhr: Spiel Nummer zwei: FC Ingolstadt gegen Erzgebirge Aue

18.40 Uhr: Endlich geht es los! Die erste Partie bestreiten Eintracht Braunschweig und der Hamburger SV.

Vor Beginn | Bei der Auslosung in diesem Jahr gibt es eine Besonderheit: Im Amateur-Topf wird es eine neutrale Kugel geben. Es handelt sich um den Starter aus Berlin. Hintergrund ist eine Verhandlung beim DFB-Sportgericht.

Vor Beginn | Wenn man so will ist Borussia Dortmund als Vorjahressieger das "gejagte" Team. In einem ganz starken Finale setzte sich der BVB im Mai dieses Jahres mit 4:1 gegen RB Leipzig durch. Geht es nach den Borussen darf sich ein ähnlicher Erfolg in diesem Jahr wiederholen.

Unter Trainer Edin Terzic (mitte) holte der BVB 2021 den DFB-Pokal- Foto: firo

DFB-Pokal 2021/22: Alle Teilnehmer im Überblick:

Bundesliga: 1. FC Köln, 1. FSV Mainz 05, 1. FC Union Berlin, Arminia Bielefeld, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt, FC Augsburg, FC Bayern, Hertha BSC, RB Leipzig, SC Freiburg, SpVgg Greuther Fürth, TSG Hoffenheim, VfB Stuttgart, VfL Bochum, VfL Wolfsburg

1. FC Köln, 1. FSV Mainz 05, 1. FC Union Berlin, Arminia Bielefeld, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt, FC Augsburg, FC Bayern, Hertha BSC, RB Leipzig, SC Freiburg, SpVgg Greuther Fürth, TSG Hoffenheim, VfB Stuttgart, VfL Bochum, VfL Wolfsburg 2. Bundesliga: 1. FC Heidenheim, 1. FC Nürnberg, Erzgebirge Aue, FC St. Pauli, Fortuna Düsseldorf, Hamburger SV, Hannover 96, Holstein Kiel, Karlsruher SC, SC Paderborn, Jahn Regensburg, Schalke 04, SV Darmstadt 98, SV Sandhausen, Werder Bremen, Dynamo Dresden, Hansa Rostock, FC Ingolstadt

1. FC Heidenheim, 1. FC Nürnberg, Erzgebirge Aue, FC St. Pauli, Fortuna Düsseldorf, Hamburger SV, Hannover 96, Holstein Kiel, Karlsruher SC, SC Paderborn, Jahn Regensburg, Schalke 04, SV Darmstadt 98, SV Sandhausen, Werder Bremen, Dynamo Dresden, Hansa Rostock, FC Ingolstadt 3. Liga: VfL Osnabrück, Eintracht Braunschweig, Würzburger Kickers, 1860 München, Viktoria Köln, Waldhof Mannheim, SV Meppen, 1. FC Magdeburg, 1. FC Kaiserslautern, Türkgücü München

VfL Osnabrück, Eintracht Braunschweig, Würzburger Kickers, 1860 München, Viktoria Köln, Waldhof Mannheim, SV Meppen, 1. FC Magdeburg, 1. FC Kaiserslautern, Türkgücü München Regionalliga: Preußen Münster, Sportfreunde Lotte, BFC Dynamo, Wuppertaler SV, SpVgg Elversberg, TuS RW Koblenz, SSV Ulm, SV Babelsberg, Lok Leipzig, SpVgg Bayreuth, FC Eintracht Norderstedt, SC Weiche Flensburg 08 , Carl Zeiss Jena

Preußen Münster, Sportfreunde Lotte, BFC Dynamo, Wuppertaler SV, SpVgg Elversberg, TuS RW Koblenz, SSV Ulm, SV Babelsberg, Lok Leipzig, SpVgg Bayreuth, FC Eintracht Norderstedt, SC Weiche Flensburg 08 , Carl Zeiss Jena Oberliga: Greifswalder FC, VfL Oldenburg, FC 08 Villingen, Bremer SV

Vor Beginn | Beginnen wir die Auslosung etwa um 18.30 Uhr. Gezeigt wird sie live in der ARD. Losfee ist der ehemalige Bundesligaprofi Thomas Broich, der bei der ARD aktuell als EM-Experte im Einsatz ist. (Alle Infos zur Auslosung gibt es hier)

Vor Beginn | Herzlich Willkommen in unserem Live-Ticker zur Auslosung der ersten Hauptrunde im DFB-Pokal. (rha)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Fußball