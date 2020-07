DFB-Elf testet in Köln gegen die Türkei - Löw hofft auf Fans

Frankfurt Testländerspiel soll am 7. Oktober stattfinden. Ein weiteres ist für den 11. November gegen die Tschechische Republik geplant.

Das Programm für den Neustart der Fußball-Nationalmannschaft nach fast zehnmonatiger Pause ist komplett. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw bestreitet am 7. Oktober in Köln gegen die Türkei und am 11. November in Leipzig gegen die Tschechische Republik zwei Testländerspiele. Das gab der Deutsche Fußball-Bund am Montag bekannt. Beide Partien sind in die offizielle Abstellungsperiode des europäischen Verbandes Uefa integriert.

Nations League startet schon am 3. September

„Ich freue mich sehr auf die Spiele und hoffe natürlich, dass wir schon im Herbst wieder vor Publikum spielen können“, erklärte Löw. Die Nationalelf startet nach der Corona-Zwangspause am 3. September in Stuttgart gegen Spanien in die neue Nations League. In diesem Wettbewerb stehen 2020 noch weitere fünf Partien an. (dpa)