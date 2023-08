Superstar Kylian Mbappé fordert am 12. September in Dortmund mit Frankreich die deutsche Nationalmannschaft heraus.

Gewinnspiel Deutschland gegen Frankreich in Dortmund: 1x2 VIP-Tickets und 2x2 Kat.1-Tickets zu gewinnen

Essen. Länderspiel-Highlight am 12. September (12 Uhr) in Dortmund: Deutschland trifft im Signal-Iduna-Park auf Frankreich. Sie können Karten gewinnen.

Eine große Bewährungsprobe wartet am 12. September (21 Uhr) auf die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. Im Dortmunder Signal-Iduna-Park, der Heimspielstätte des BVB, empfängt das DFB-Team Vizeweltmeister Frankreich. Nach den enttäuschenden Auftritten im Juni, als die Mannschaft von Trainer Hansi Flick gegen die Ukraine, Polen und Kolumbien ohne Sieg blieb, soll nun mit Blick auf die Heim-EM im Jahr 2024 Besserung eintreten. Nach dem Spiel gegen Japan in Wolfsburg (9.9.) folgt der Vergleich mit den Franzosen um Superstar Kylian Mbappé. In Dortmund können Sie live dabei sein.

Für das Länderspiel verlosen wir gemeinsam mit der Telekom 1x2 VIP Tickets (inkl. Stadionführung und signiertes DFB-Trikot) und 2x2 Tickets der Kategorie 1. Nehmen Sie jetzt teil, das Gewinnspiel endet am 02. September 2023 um 12 Uhr. Und wenn Sie Fußballfan sind, dann schauen Sie doch mal bei der MegaSport-Option der Telekom vorbei.

Hier geht es zu unserem DFB-Gewinnspiel für das Länderspiel in Dortmund.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Fußball