Deutsche Klubs starten in eine ungewisse Champions-League-Saison

Essen. Mögliche Geisterspiele und ein wackeliger Spielplan: Die Champions League wird für BVB und Co schwer planbar. Die Fakten zum Wettbewerb.

Die Fußball-Champions-League startet am Dienstag und damit so spät wie nie in ihre 29. Saison. Es ist der wichtigste Klubwettbewerb im europäischen Fußball, der vor 1992 Europapokal der Landesmeister hieß. Beteiligt sind die Meister und Top-Klubs aus den europäischen Ligen. 26 Mannschaften haben sich direkt qualifiziert, sechs Teams lösten das Ticket über die Qualifikation.

Wie ist der Modus?

Die 32 Mannschaften treten in acht Vierergruppen mit Hin- und Rückspiel gegeneinander an. Die ersten beiden Teams pro Gruppe stehen im neuen Jahr im Achtelfinale der K.o.-Runde, die Dritten treten in der Zwischenrunde der Europa League an. Das Finale steigt am 29. Mai 2021 im Istanbuler Atatürk-Olympiastadion - mitten in einem der derzeitigen Corona-Hotspots Europas. Ein Finalturnier wie in Lissabon in der vergangenen Spielzeit soll es nicht geben.

Welche Auswirkungen hat die Coronakrise?

Der Kampf um den begehrten Henkelpott wird durch die Coronakrise eine Reise ins Ungewisse - die Herausforderungen für die Europäische Fußball-Union UEFA sind groß wie nie. Fast ganz Europa gilt mittlerweile als Risikogebiet. Die UEFA erlaubt prinzipiell eine Teilzulassung von Zuschauern, die lokalen Behörden schreiben allerdings vielerorts Geisterspiele vor. Der Spielplan ist straff wie nie, die Gruppenphase wird in zwei Dreierblöcken im Wochenrhythmus ausgespielt. Zeit für Nachholtermine bietet sich nur zu Jahresbeginn, bis 28. Januar 2021 muss die Vorrunde abgeschlossen sein. Sonst entscheidet das UEFA-Exekutivkomitee über die Achtelfinalteilnehmer.

Was ist neu?

Die UEFA hat aufgrund der ungewissen Situation einige Regelanpassungen vorgenommen. So wird ein Spiel am grünen Tisch gegen das Heimteam gewertet, wenn es nicht rechtzeitig auf neue Einschränkungen seiner Regierung hinweist, die eine Austragung verhindern könnten. Darf der Gastverein nicht einreisen, müssen die Gastgeber einen neuen Spielort vorschlagen. Ein kurzfristiger Heimrechttausch ist dabei ebenso möglich wie eine Verlegung an einen neutralen Ort. Bei einzelnen Coronafällen sollen die Partien planmäßig stattfinden. Verlegungen sind erst vorgesehen, wenn einem Team weniger als 13 gemeldete Spieler zur Verfügung stehen. Kann zum Nachholtermin erneut eins der beiden Teams nicht antreten, wird die Begegnung mit 0:3 für den Gegner gewertet. Zudem dürfen bei Coronafällen auch nach Ende der Meldefrist noch Spieler nachnominiert werden.

Wer sind die Favoriten?

Titelverteidiger Bayern München gehört wieder zu den heißesten Anwärtern auf den Henkelpott. "Die Bayern sind ganz klar die Besten von allen", sagt Diego Simeone, Trainer des ersten FCB-Gegners Atletico Madrid. Doch zwei deutsche Trainer wollen mit ausländischen Spitzenklubs am Münchner Thron rütteln. Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool und Thomas Tuchel mit Paris St. Germain sind Topkandidaten auf die begehrteste Trophäe im Klubfußball. Ansonsten darf man auch auf Pep Guardiola mit Manchester City und Juventus Turin mit Cristiano Ronaldo gespannt sein. Die spanischen Granden Real Madrid und der FC Barcelona befinden sich weiter im Umbruch und sind deshalb eine Wundertüte.

Wo landen die anderen deutschen Teams?

Borussia Dortmund dürfte die Gruppenphase mühelos überstehen. Die Westfalen erwischten bei der Auslosung mit Lazio Rom, Zenit St. Petersburg und Club Brügge dankbare Gegner, sogar der Gruppensieg sollte möglich sein. Auf Vorjahres-Halbfinalist RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach warten dagegen dicke Brocken. Leipzig streitet sich in Gruppe H mit Paris und Manchester United um die ersten beiden Plätze, Gladbach in Gruppe B mit Real Madrid und Inter Mailand. Platz drei zur Europa-League-Qualifikation ist für beide aber das Mindestziel.

Wo sind die Spiele zu sehen?

Der Pay-TV-Anbieter Sky zeigt zwölf Spiele der Gruppenphase mit deutscher Beteiligung live und bietet an allen Spieltagen eine Konferenz an. Die anderen zwölf Partien mit deutscher Beteiligung sowie alle übrigen Einzelspiele laufen beim Streamingdienst DAZN. Im Free-TV gäbe es erneut lediglich ein Finale mit deutscher Beteiligung zu sehen. (sid)