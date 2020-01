Essen. Das Winter-Transferfenster schließt heute. Wer wechselt? Wer bleibt? In unserem Ticker erfahren Sie alle aktuellen Nachrichten am Deadline Day.

Deadline Day: BVB wartet auf Can, VfL Bochum droht Debakel

31. Januar, 09:55 Uhr: Can-Wechsel zum BVB offenbar beschlossene Sache

Borussia Dortmund wird Nationalspieler Emre Can vom italienischen Meister Juventus Turin verplichten. Die "Bild" berichtet, dass sich beide Klubs geeinigt haben und der defensive Mittelfeldspieler im Laufe des Tages den Medizincheck im Ruhrgebiet absolviert. Diese Redaktion hatte am Donnerstag bereits berichtet, dass ein Abschluss am Freitag zu erwarten ist. Unsere Reporter warten in Dortmund auf die Ankunft Cans. Alle Infos dazu gibt es umgehend hier im Ticker.

30. Januar, 21:05 Uhr: Dem VfL Bochum droht ein Transfer-Debakel

Seit Wochen sucht der VfL Bochum einen neuen Verteidiger, um die Wackel-Abwehr zu stabilisieren. Doch wenige Stunden vor der Schließung des Transferfensters sieht es nicht so aus, als könnte der abstiegsbedrohte Zweitligist einen passenden Spieler finden. Denn die Verantwortlichen um Sportchef Sebastian Schindzielorz sind offenbar nicht in der Lage, einen Transfer über die Bühne zu kriegen. Anthony Jung (28) vom dänischen Erstligisten Bröndby IF hatte dem 14. der 2. Bundesliga bereits seine Zusage gegeben. Allerdings konnte mit Bröndby keine Einigung erzielt werden. Das berichten die "Bild" und der "RevierSport". Lasse Sobiech (29) vom 1. FC Köln war ein weiterer Wunschkandidat. Doch der Verteidiger wechselt nach Belgien zu Royal Mouscron. Einziger Neuzugang im Winter ist bisher Robert Zulj. In Bielefeld stand der Mittelfeldspieler nicht im Kader - Trainingsrückstand. Dem VfL Bochum droht ein Debakel. Noch wenige Stunden bleiben, um doch noch eine Verstärkung zu finden.

30. Januar, 19:45 Uhr: Der BVB wartet auf Emre Can, das sind die Details

30. Januar, 18:45 Uhr: BVB: Alcácer-Wechsel perfekt

30. Januar, 17:20 Uhr: Köln verleiht Sobiech nach Mouscron

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln dünnt seinen Kader aus und gibt Innenverteidiger Lasse Sobiech bis zum Saisonende ab. Der 29-Jährige wechselt auf Leihbasis zum belgischen Erstligisten Royal Excel Mouscron, das teilten die Kölner am Donnerstag mit.

„Lasse kam bei uns zuletzt kaum zum Einsatz. Deshalb ist der Wechsel genau der richtige Schritt. Bei Mouscron hat er die Chance, Spielpraxis zu sammeln“, sagte FC-Geschäftsführer Horst Heldt.

Sobiech kam im Sommer 2018 vom FC St. Pauli nach Köln und trug in 17 Einsätzen zum Bundesliga-Aufstieg bei. In dieser Saison ist er jedoch nur Innenverteidiger Nummer vier und stand lediglich einmal für die Kölner auf dem Plat

30. Janaur, 16:35 Uhr: Darmstadts Verteidiger Mandela Egbo wechselt nach New York

Abwehrspieler Mandela Egbo verlässt den hessischen Fußball-Zweitligisten SV Darmstadt 98 und wechselt mit sofortiger Wirkung zu den New York Red Bulls in die Major League Soccer. Dies teilten die Lilien am Donnerstag mit. Über die Details zum Wechsel und die Ablöse vereinbarten beide Clubs Stillschweigen. „Da das Angebot für uns auch unter wirtschaftlichen Aspekten Sinn ergeben hat, haben wir seinem Wunsch entsprochen“, sagte Carsten Wehlmann als Sportlicher Leiter des Vereins. Der 22-Jährige habe sich aber jederzeit „tadellos und absolut professionell“ verhalten.

30. Januar, 16:13 Uhr: Paderborns Stürmer Babacar Gueye geht zum Karlsruher SC

Babacar Gueye wechselt vom Fußball-Bundesligisten SC Paderborn zum Zweitligisten Karlsruher SC. Der Stürmer aus dem Senegal spielte in den Planungen von Trainer Steffen Baumgart zuletzt keine Rolle mehr. Zuvor hatten bereits Torwart Michael Ratajczak und die Mittelfeldspieler Cauly Oliveira Souza und Marcel Hilßner die Ostwestfalen verlassen, die damit ihren Kader wie geplant weiter verkleinerten. „Baba hat eine neue Herausforderung gesucht, weil er in unserer Bundesliga-Mannschaft zuletzt keine Einsatzzeiten mehr hatte“, sagte Geschäftsführer Sport Martin Przondziono.

30. Januar, 14:45 Uhr: Piatek kommt - Hertha setzt Umbruch fort

Fußball-Bundesligist Hertha BSC und Trainer Jürgen Klinsmann setzen ihre Transferoffensive fort. Die Berliner holen Stürmer Krzysztof Piatek vom italienischen Traditionsclub AC Mailand. Das teilte der Hauptstadtclub am Donnerstag mit. Damit schraubt Hertha seine Ausgaben für Neuverpflichtungen in dieser Transferperiode auf geschätzt knapp 60 Millionen Euro.

Der 24 Jahre alte polnische Nationalspieler Piatek war vor einem Jahr zu Milan gewechselt und kommt dem Vernehmen nach nun für 23 Millionen Euro. In der aktuellen Saison bestritt er 18 Einsätze, seit drei Partien in der Serie steht der viermalige Torschütze aber schon nicht mehr im Kader. „Mit Krzysztof bekommen wir einen hoch veranlagten Angreifer, der seine Torgefährlichkeit und Offensivqualität schon eindrucksvoll auf höchstem Niveau unter Beweis gestellt hat“, sagte Hertha-Geschäftsführer Michael Preetz.

30. Januar, 13:05 Uhr: Fortuna Düsseldorf leiht Berisha aus

Der neue Trainer Uwe Rösler hat bei Fortuna Düsseldorf ein Einstandsgeschenk erhalten. Der Tabellenletzte der Fußball-Bundesliga leiht Valon Berisha von Lazio Rom bis zum Saisonende aus. Zudem besitzen die Rheinländer eine Kaufoption für den 26 Jahre alten offensiven Mittelfeldspieler. Über die Höhe wurde zunächst nichts bekannt. „Mit seiner ideenreichen Spielweise wird er uns die Kreativität verleihen, die uns in dem einen oder anderen Spiel der bisherigen Saison gefehlt hat“, sagte Sportvorstand Lutz Pfannenstiel und fügte an: „Außerdem erhoffen wir uns von ihm als klassischen Box-to-Box-Spieler zusätzliche Torgefahr aus dem Mittelfeld.“

30. Januar, 9.37 Uhr: "Kicker": Angebote für Herthas Kalou und Selke aus England

Fußball-Bundesligist Hertha BSC steht vor einem turbulenten Ende der Transferperiode. Die Verpflichtung von Stürmer Krzysztof Piatek soll laut übereinstimmenden Medienberichte beim Berliner Team von Trainer Jürgen Klinsmann unmittelbar bevorstehen. Zudem besitzen mehrere Offensivspieler dem "Kicker" zufolge zumindest die Möglichkeit zu einem Wechsel. Für den nicht mehr berücksichtigten Salomon Kalou gebe es eine Anfrage von West Ham United, Angreifer Davie Selke würden zwei Anfragen aus der Premier League vorliegen, darunter soll Brighton and Hove Albion sein, berichtete das Fachmagazin.

29. Januar, 20.10 Uhr: FSV Mainz 05 leiht Jeffrey Bruma vom VfL Wolfsburg aus

Der FSV Mainz 05 hat sich mit Abwehrspieler Jeffrey Bruma vom Bundesliga-Konkurrenten VfL Wolfsburg verstärkt. Der 28-jährige Niederländer wird bis zum Saisonende ausgeliehen, wie die Rheinhessen am Mittwochabend bekannt gaben. Für Wolfsburg, Schalke 04 und den Hamburger SV hat der Innenverteidiger 97 Pflichtspiele in der Bundesliga und im DFB-Pokal bestritten. Zudem hat er Erfahrung in der Champions und Europa League und 25 Länderspiele absolviert. „Mit seiner Qualität, seiner Erfahrung und seiner Leader-Mentalität wird er unseren Kader in der Defensive sofort verstärken und uns bei der Mission

Klassenerhalt unterstützen“, sagte 05-Sportvorstand Rouven Schröder. Die Mainzer empfangen am Samstag den FC Bayern München. (dpa)

29. Januar, 15:15 Uhr: Paderborn holt Evans vom FC Everton

Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist SC Paderborn hat sich mit einem Offensivakteur aus England verstärkt. Der 21-jährige Anthony Evans kommt vom Premier-League-Klub FC Everton zu den Ostwestfalen und erhält einen Zweieinhalbjahresvertrag mit einer Laufzeit bis 30. Juni 2022. Der Kontrakt ist ligaunabhängig.

„Antony ist ein absolutes Top-Talent, er verfügt über großes Potenzial und passt sehr gut zu unserer Spielweise. Herausragende Laufwerte, sehr gute Standards und viel Zug zum Tor gehören zu seinen Vorzügen“, sagte Geschäftsführer Sport Martin Przondziono, „für uns ist dieser Transfer auch bereits ein Vorgriff auf die kommende Spielzeit.“

29. Janaur, 13:46 Uhr: Rummenigge vor Transferschluss: „Keinen Neuen mehr“

Der FC Bayern wird im Transfer-Endspurt der Fußball-Bundesliga keinen weiteren Spieler verpflichten. „Nein, es gibt keinen Neuen mehr. Wir haben einen tollen Kader“, sagte der Münchner Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge am Mittwoch beim Branchentreffen Spobis in Düsseldorf. Die Wechselfrist in der Bundesliga endet am Freitag um 18.00 Uhr.

Die Bayern hatten in der Vorwoche den spanischen Außenverteidiger Álvaro Odriozola von Real Madrid ausgeliehen und damit einen Wunsch von Trainer Hansi Flick erfüllt. Der Coach hatte wegen zahlreicher Ausfälle in der Winterpause eine Verstärkung des Kaders angemahnt.

29. Januar, 10:39 Uhr: St. Pauli: Diarra kehrt vorzeitig nach Salzburg zurück

Youba Diarra (21) verlässt den Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli vorzeitig und kehrt zu RB Salzburg zurück. Die eigentlich bis Sommer geplante Leihe des Mittelfeldspielers aus Mali werde wegen dessen Knieverletzung beendet, teilte die Hamburger einen Tag nach dem 0:3 bei der SpVgg Greuther Fürth mit. Seit dem Sommer war Diarra für St. Pauli dreimal zum Einsatz gekommen.

29. Januar, 10:36 Uhr: Regensburg verpflichtet Torwart: Kunz kommt aus Lustenau

Fußball-Zweitligist Jahn Regensburg hat in Kevin Kunz einen weiteren Torhüter verpflichtet. Der 28-Jährige vom SC Austria Lustenau unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021. Kunz ist nach Stammkeeper Alexander Meyer und Alexander Weidinger der dritte Keeper im SSV-Kader

28. Januar, 21:55 Uhr: Alcácer-Wechsel doch nicht geplatzt? Can-Transfer rückt näher

Der geplante Wechsel des spanischen Fußball-Nationalstürmers Paco Alcacer vom Bundesligisten Borussia Dortmund noch im Winter-Transferfenster zum FC Valencia ist offenbar doch nicht geplatzt. Laut übereinstimmenden Medienberichten sollte dies nicht funktionieren, da der spanische Stürmer Rodrigo, den Alcacer in Valencia hätte ersetzen sollen, nicht zum FC Barcelona wechseln soll.

Valencia habe auf eine Ablösesumme von 60 Millionen Euro plus Bonuszahlungen beharrt, Barcelona wolle diese Summe für den 28-jährigen Rodrigo aber nicht bezahlen. Es habe keine Einigung gegeben, berichteten mehrere spanische Medien am Dienstagabend. Am späten Dienstagabend kam aber offenbar die Wende. Der größte spanische Radiosender „Cadena Cer" will erfahren haben, dass der Transfer nun doch über die Bühne gehen soll. Und damit soll es auch zum Alcácer-Deal kommen. Der BVB werde eine Ablösesumme in Höhe von rund 30 Millionen Euro erhalten.

Besser sieht es hingegen bei Emre Can aus. Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc und Can sollen sich nach Informationen von bild.de über einen Wechsel des deutschen Fußball-Nationalspielers von Juventus Turin zum BVB grundsätzlich einig sein. Dem Bericht vom Dienstagabend zufolge soll der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler einen Vertrag mit einer Gültigkeit über vier Jahre bekommen.

Das Problem sei allerdings, dass noch eine Einigung zwischen dem Tabellenvierten der Fußball-Bundesliga und dem Titelverteidiger und Spitzenreiter der italienischen Serie A ausstehe. Die Borussia wolle Can am liebsten langfristig ausleihen und eine anschließende Kauf-Option vereinbaren. Juventus will Can nach Informationen von bild.de direkt verkaufen und soll rund 23 Millionen Euro plus Erfolgsboni fordern.

27. Januar, 18:23 Uhr: Hertha BSC verpflichtet Rekordtransfer Tousart

Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat einen Rekordtransfer perfekt gemacht und setzt ab der neuen Spielzeit auf den französischen Mittelfeldspieler Lucas Tousart. Der 22-Jährige von Olympique Lyon erhielt einen Vertrag für mehrere Spielzeiten, wie Hertha am Montagabend mitteilte. Tousart wird Trainer Jürgen Klinsmann in der Rückrunde aber nicht zur Verfügung stehen und diese bei seinem aktuellen Verein absolvieren. Erst nach der Sommerpause soll er in Berlin zu seinem neuen Club stoßen.

26. Januar, 21:17 Uhr: Can zum BVB? Entscheidung Mitte der Woche

26. Januar, 15:39 Uhr: Medien: Franzose Tousart am Sonntag in Berlin

Der Transfer von Lucas Tousart vom französischen Erstligisten Olympique Lyon zu Hertha BSC nimmt offenbar Gestalt an. Wie die französische Zeitung L'Equipe berichtet, sollte der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler noch am Sonntag nach Berlin kommen, um einen Vertrag beim Bundesligisten zu unterschreiben.

26. Januar, 14:35 Uhr: Dresden leiht Petrak vom 1. FC Nürnberg aus

Der abstiegsbedrohte Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden hat Ondrej Petrak vom Ligakonkurrenten 1. FC Nürnberg verpflichtet. Der 27 Jahre alte Defensiv-Allrounder wird zunächst bis Sommer 2020 ausgeliehen, Dresden sicherte sich aber auch eine Kaufoption.

Der Tscheche absolvierte seit 2014 für die Franken 135 Pflichtspiele und ist der fünfte Winterneuzugang beim achtmaligen DDR-Meister. Am Sonntag absolvierte Petrak unter Markus Kauczinski seine erste Trainingseinheit bei Dynamo.

25. Januar, 15.36 Uhr: Eintracht Frankfurt verlängert mit Paciencia

Der Bundesligist hat den Vertrag mit Torjäger Goncalo Paciencia um ein weiteres Jahr bis 2023 verlängert. Das gaben die Hessen am Samstag unmittelbar vor dem Beginn der Partie gegen Tabellenführer RB Leipzig bekannt. Mit zehn Pflichtspieltreffern ist der Portugiese in dieser Saison der gefährlichste Angreifer der Eintracht.

„Ich bin froh, ein Adler zu bleiben“, sagte Paciencia in einer Videobotschaft an die Fans. Der 25-Jährige war im Sommer 2018 vom FC Porto nach Frankfurt gewechselt.

25. Januar, 14.26 Uhr: Transfercoup perfekt: Leipzig verpflichtet Top-Talent Olmo

Dieser Transfer hebt RB Leipzig auf ein neues Level. Der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga bestätigte am Samstag den Transfer des spanischen Top-Talents Dani Olmo und stach damit die internationale Konkurrenz von Mailand bis Manchester aus. Für den 21 Jahre alten Mittelfeldspieler überweist Leipzig eine Ablöse von etwa 20 Millionen Euro an Dinamo Zagreb, die durch Bonuszahlungen noch anwachsen kann.

24. Januar, 16:50 Uhr: Leipzig an Chelsea-Verteidiger Christensen interessiert

Fußball-Bundesligist RB Leipzig will aufgrund seiner Verletzungssorgen Andreas Christensen vom FC Chelsea verpflichten. Der Verteidiger soll bis zum Saisonende ausgeliehen werden. Das berichtet die "Bild"-Zeitung. Bei RB fallen in Ibrahima Konaté und Kapitän Willi Orban zwei Innenverteidiger noch länger aus, aktuell muss Nationalspieler Lukas Klostermann in der Abwehrzentrale aushelfen. Christensen kennt die Bundesliga bereits aus seiner Zeit bei Borussia Mönchengladbach (2015-17). In der Premier League kam der 23-Jährige in dieser Spielzeit bisher nur zu elf Einsätzen.

24. Januar, 12:10 Uhr: Vereinschefs von Juve und BVB reden über Zukunft von Can

In die Wechselbemühungen des deutschen Fußball-Nationalspielers Emre Can bei Juventus Turin kommt offenbar Bewegung. Nach einem Bericht der italienischen Zeitung „Gazzetta dello Sport“ haben Hans-Joachim Watzke, Geschäftsführer von Borussia Dortmund, und Andrea Agnelli, Clubchef von Juventus Turin, miteinander telefoniert. Der BVB habe die Angelegenheit voranbringen wollen, hieß es am Freitag. Auf dpa-Anfrage wollte Juventus zu dem Thema keinen Kommentar abgeben.

Schon seit Wochen wird über einen Abschied des 26-Jährigen aus Turin spekuliert. Auch der Premier-League-Club FC Everton soll an ihm interessiert gewesen sein. Juve wolle die Aktion möglichst schnell zu einem Ende bringen, hatte das Sport-Blatt zuvor berichtet. Ein Gesamtpaket könnte einen Wert von 25 bis 30 Millionen Euro haben.

24. Januar, 11:29 Uhr: Hakimi macht sich für Alcácer-Verbleib beim BVB stark

Achraf Hakimi von Borussia Dortmund hat sich trotz der Verpflichtung von Top-Talent Erling Haaland im Namen der Mannschaft eindeutig für einen Verbleib des spanischen Stürmers Paco Alcacer ausgesprochen. „Auch er ist ein großartiger Stürmer. Wir wollen, dass er bei uns bleibt und dass er eine wichtige Rolle spielt“, sagte der marokkanische Rechtsverteidiger im Interview mit Spox und DAZN. „Dass er dazu in der Lage ist, hat er schon mehrfach eindrucksvoll bewiesen.“

24. Januar, 10:44 Uhr: FSV Zwickau verpflichtet Coskun von Greuther Fürth

Fußball-Drittligist FSV Zwickau hat seinen ersten Winterneuzugang verpflichtet. Der 21 Jahre alte Außenbahnspieler Can Coskun wechselt von der U23-Mannschaft von Greuther Fürth zu den Sachsen. Beim FSV unterschrieb Coskun einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021.

24. Januar, 10:35 Uhr: HSV leiht Pohjanpalo aus Leverkusen aus

Der Hamburger SV hat für den Kampf um die Rückkehr in die Bundesliga seinen dritten Winter-Neuzugang verpflichtet. Angreifer Joel Pohjanpalo (Finnland) wechselt bis zum Sommer auf Leihbasis von Bayer Leverkusen zu den Hanseaten, wie der Tabellenzweite der 2. Liga am Freitag mitteilte.

23. Januar, 16.23 Uhr: Lukas Podolski wechselt zu Antalyaspor

Lukas Podolski wechselt zum türkischen Erstligisten Antalyaspor. Am Donnerstag twitterte der Club einen kurzen Willkommensgruß mit den Worten „Willkommen Podolski“. Nach Berichten der staatlichen türkischen Nachrichtenagentur Anadolu sollte Podolski einen Vertrag bis zum Ende der kommenden Saison unterschreiben. Bilder der Boulevardzeitung „Hürriyet“ hatten den 34-Jährigen, der 2014 mit der DFB-Auswahl in Brasilien Weltmeister geworden war, schon am Sonntag bei der Ankunft am Flughafen des Badeorts Antalya inmitten begeisterter Fans gezeigt.

Podolski spielte bereits von 2015 bis 2017 bei Galatasaray Istanbul in der türkischen Liga. In Deutschland hatten sich die Fans des 1. FC Köln bis zuletzt Hoffnungen auf eine Rückkehr des Publikumslieblings gemacht. Dem „Express“ zufolge habe Podolski dem Bundesligisten angeboten, in den nächsten eineinhalb Jahren als Standby-Profi zur Verfügung zu stehen. Die Kölner hätten sich wegen der bereits großen Zahl von Angreifern im Kader jedoch dagegen entschieden. Allerdings kehrt der frühere Weltmeister nach Angaben des Bundesligisten in einer noch nicht geklärten Funktion zu seinem Herzensklubs zurück. Am Samstag hatte der japanische Erstligist Vissel Kobe mitgeteilt, den Ende Januar auslaufenden Vertrag mit Podolski nicht zu verlängern. Für den Pokalsieger hatte der Torjäger in den vergangenen drei Jahren gespielt. (dpa)

23. Januar, 10.59 Uhr: Olmo verlässt Zagreb-Camp - Leipzig-Transfer wohl auf Zielgeraden

Der Wechsel von Dani Olmo von Dinamo Zagreb zu Bundesliga-Tabellenführer RB Leipzig ist offenbar nur noch eine Frage der Zeit. Nach mehreren Medienberichten hat der spanische U21-Nationalspieler am Donnerstagmorgen das Trainingslager des kroatischen Meisters in Rovinj verlassen, um sich via Zagreb nach Leipzig zum Medizincheck zu begeben. Mit dem Transfer würde sich RB gegen internationale Konkurrenz wie den AC Mailand im Ringen um das Top-Talent durchsetzen.

Wie der "Kicker" berichtet, soll es nur noch um die Höhe der Ablöse gehen. Ein erstes Leipziger Angebot von 16 Millionen Euro plus üppige Bonuszahlungen hatte Zagreb abgelehnt. Die Dinamo-Bosse beharren angeblich auf eine fixe Ablöse von etwa 25 Millionen Euro. Leipzig hatte in diesem Monat durch den Wechsel von Diego Demme zum italienischen Club SSC Neapel zwölf Millionen Euro eingenommen.

13. Januar, 15:12 Uhr: Paderborns Oliveira Souza wechselt nach Bulgarien

Der SC Paderborn hat den brasilianischen Mittelfeldspieler Cauly Oliveira Souza überraschend zum bulgarischen Serienmeister Ludogorez Rasgrad transferiert. Das gab der Tabellenletzte der Bundesliga am Montag bekannt. Der 24-Jährige war erst im Sommer vom MSV Duisburg zum Bundesliga-Aufsteiger gewechselt und kam in der Hinrunde in 13 von 17 Spielen zum Einsatz.

„Die Möglichkeit, bei einem international agierenden Verein spielen zu können, wollten wir ihm nicht verbauen“, sagte Sportchef Martin Przondziono zur Begründung. „Getreu unserer Philosophie, die Spieler zu verbessern und ihnen den nächsten Karriereschritt zu ermöglichen“, habe man dem Wechselwunsch des Brasilianers entsprochen.

13. Januar: 14:15 Uhr: Klostermann soll kein BVB-Kandidat sein

Die Bild hatte zuletzt berichtet, Borussia Dortmund habe die Bemühungen um eine Verpflichtung von Nationalverteidiger Lukas Klostermann intensiviert. Nach Kicker-Informationen gehört der 23 Jahre alte Rechtsverteidiger des Bundesliga-Spitzenreiters RB Leipzig beim BVB aber nicht zum Kandidatenkreis.

13. Januar, 12:17 Uhr: Hoffenheim stattet Elmkies mit Profivertrag aus

Bundesligist TSG Hoffenheim hat den israelischen Nationalspieler Ilay Elmkies in den Profikader aufgenommen. Bisher gehörte der 19-Jährige dem Regionalligateam der Hoffenheimer U23 an. Elmkies erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023.

Der Mittelfeldspieler trainierte schon bei den Profis mit und soll ab sofort voll in die Mannschaft von Trainer Alfred Schreuder integriert werden. „Ilay ist ein talentierter Spieler mit großem Potenzial, der aber auch noch Zeit brauchen und diese auch bekommen wird“, sagte Sportchef Alexander Rosen.

13. Januar, 08:01 Uhr: Todibo-Wechsel zu Schalke fast perfekt

12. Januar, 21:08 Uhr: Hakimi lässt Zukunft beim BVB offen

Achraf Hakimi lässt seine Zukunft bei Borussia Dortmund weiter offen. „Mein Herz ist geteilt zwischen Madrid und Dortmund“, sagte der bis zum Saisonende von Real Madrid ausgeliehene 21 Jahre alte Abwehrspieler den „Ruhr Nachrichten“. Der Fußball-Bundesligist würde den schnellen Außenverteidiger gern fest verpflichten. Sein Marktwert ist mittlerweile aber deutlich gestiegen und dürfte bei rund 40 Millionen Euro liegen. Dem Vernehmen nach soll auch der FC Bayern Interesse haben.

Bei der Entscheidungsfindung will sich Hakimi nicht unter Druck setzen: „Bis zum Sommer dauert es noch sechs Monate, es gibt noch sehr viele Spiele. Letztlich muss ich für mich abwägen. Welche Vorteile sprechen für Dortmund, was erwartet mich in Madrid“, sagte Hakimi, der unlängst zum besten Nachwuchsspieler Afrikas gekürt wurde. Der marokkanische Nationalspieler gehört nach eineinhalb Jahren in Dortmund mittlerweile zum Kreis der Leistungsträger. In 26 Saison-Pflichtspielen war er an zwölf Toren beteiligt.

12. Januar, 20:30 Uhr: Holt der 1. FC Köln den langjährigen Schalke-Kapitän Benedikt Höwedes?

Benedikt Höwedes steht vor einer Rückkehr in die Fußball-Bundesliga. Der langjährige Kapitän des FC Schalke 04 verhandelt nach einem Bericht des "Kölner Stadt-Anzeiger" mit dem abstiegsbedrohten 1. FC Köln über eine Ausleihe bis Saisonende. Höwedes steht bei Lokomotive Moskau bis zum 30. Juni 2021 unter Vertrag.

Den Kontakt könnte Kölns Sportdirektor Horst Heldt hergestellt haben. Höwedes und Heldt arbeiteten auf Schalke lange zusammen.

2. Januar - 11:01 Uhr: Arsenal-Trainer Arteta über Xhaka: „Denke, dass er bleiben wird“

Arsenal-Trainer Mikel Arteta rechnet mit einem Verbleib von Granit Xhaka beim Londoner Club und geht damit nicht von einem Wechsel zu Hertha BSC aus. „Ich denke, dass er bleiben wird“, sagte der Coach der Gunners nach dem 2:0-Sieg gegen Manchester United. Xhaka habe ihm dies versichert. „Er ist ein großartiger Fußballspieler. Für die Art, wie wir spielen wollen, gibt es nicht viele, die seine Qualität am Ball haben, seine Pässe. Deshalb bin ich froh, dass ich ihn habe.“ Xhaka erhielt von Arteta zudem ein Sonderlob für die Leistungen in der Partie gegen United.

Zuletzt hatte der Schweizer Nationalspieler nach Angaben seines Beraters den Londoner Club um die Freigabe für einen Wechsel zu den Berlinern gebeten. „Wir sind uns mit Hertha einig“, zitierten die „Bild“ und die Schweizer Boulevardzeitung „Blick“ den Manager. „Granit möchte gerne wieder nach Deutschland wechseln“, sagte José Noguera dem „Blick“. Arsenal sei über alle Schritte informiert. Arteta hatte bereits zuletzt betont, er hoffe nicht, dass der 27 Jahre alte Xhaka den Club verlassen werde. (dpa)

2. Januar - 10:20 Uhr: BVB-Spieler Marcel Schmelzer plant seinen Abschied

Der frühere Fußball-Nationalspieler Marcel Schmelzer will den Bundesligisten Borussia Dortmund nach der laufenden Saison verlassen, falls er weiterhin nur eine Reservistenrolle spielen sollte. „Wenn sich bis dahin an meiner Situation in Dortmund nichts geändert haben sollte, würde ich gerne ins Ausland wechseln, noch mal etwas Exotisches machen“, sagte der 31-Jährige dem kicker.

Bereits im zurückliegenden Sommer war Schmelzer, dessen Vertrag beim BVB bis 2021 läuft, auf dem Absprung. Nach eigenen Angaben hatte der frühere Dortmunder Kapitän bereits Einigung mit einem ausländischen Klub erzielt, doch die Westfalen verweigerten ihm die Freigabe: „Das hatte ich zu akzeptieren, auch wenn ich sehr enttäuscht war. Weil ich damals schon das Gefühl hatte, dass ich kaum Einsatzchancen erhalten würde. Und so kam es ja auch.“ (sid)

2. Januar - 10:11 Uhr: Hertha-Profi Duda: "Ich will weg"

Hertha-Profi Ondrej Duda.

Der frühere Stammspieler Ondrej Duda sieht unter Jürgen Klinsmann keine Chance mehr für sich bei Fußball-Bundesligist Hertha BSC und konkretisiert seinen Wechselwunsch im Winter. „Ich habe für mich bereits entschieden zu gehen - nicht, weil ich nicht bleiben möchte, sondern weil sie nicht wollen“, sagte der 25 Jahre alte Slowake dem „Kicker“. „Ich will weg. Ich ändere meine Meinung nicht. Wenn dich jemand nicht will, ist es nicht möglich, zu bleiben.“ (dpa)

2. Januar - 10:00 Uhr: So streitet und verhandelt der BVB mit Berater Mino Raiola

Mino Raiola gilt als einer der mächtigsten Spielerberater. Bei Verhandlungen setzt er sich meist durch – wie auch ein Streit mit dem BVB zeigt. Hier gibt das Portrait über den Berater, der auch beim BVB-Transfer von Erling Haaland mitgemischt hat.

