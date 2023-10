Däne Jess Thorup neuer Trainer beim FC Augsburg

Augsburg Der FC Augsburg hat einen neuen Trainer. Jess Thorup tritt die Nachfolge von Enrico Maaßen an.

Der Däne Jess Thorup wird neuer Trainer beim Fußball-Bundesligisten FC Augsburg. Wie die Schwaben mitteilten, erhält der 53-Jährige einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Er wird Nachfolger von Enrico Maaßen, von dem sich der FCA am 9. Oktober getrennt hatte.

Thorup war seit mehr als einem Jahr ohne Verein - zuvor hatte er den FC Kopenhagen zum Meistertitel und in die Champions League geführt.

Willkommen beim #FCA, Jess Thorup! ❤️💚🤍 Der 53-jährige Däne ist neuer Cheftrainer! 📝 pic.twitter.com/Yv6GrokjlP — FC Augsburg (@FCAugsburg) October 15, 2023

„Wir freuen uns, dass wir mit Jess einen Fußballfachmann und Menschen für den FCA gewinnen konnten, der schon seit vielen Jahren Cheftrainer auf höchstem Niveau ist und über viel Erfahrung auf nationaler und internationaler Ebene verfügt“, sagte Sportdirektor Marinko Jurendic. „Jess hat in seinen bisherigen Stationen bewiesen, dass er sowohl Spieler entwickeln als auch Teams zu Erfolgen führen kann.“

Thorup muss Aufbauarbeit leisten

Die Augsburger präsentierten damit rechtzeitig in der Länderspielpause einen neuen Trainer, der die Mannschaft auf das nächste Spiel am 22. Oktober beim 1. FC Heidenheim vorbereiten kann. Thorup, der als aktiver Fußballer beim KFC Uerdingen in Deutschland aktiv war, muss nach nur zwei Siegen in den vergangenen 19 Pflichtspielen viel Aufbauarbeit beim jungen Team leisten. Bis zu seiner Verpflichtung war die Mannschaft übergangsweise von U23-Trainer Tobias Strobl betreut worden.

FC Augsburg setzt auf Erfahrung

Nach dem nicht geglückten Projekt mit dem 39-jährigen Maaßen setzt der FCA nun auf mehr Erfahrung. „Ich hatte sehr konstruktive und zielführende Gespräche mit den verantwortlichen Personen, in denen ich sofort gespürt habe, dass der FCA für mich der richtige nächste Schritt ist“, wurde der neue Coach zitiert. Der Däne hatte vor dem FC Kopenhagen unter anderem die U21 seines Landes, den FC Midtjylland, KAA Gent und den KRC Genk trainiert. Mit Midtjylland wurde er 2018 ebenfalls Meister in Dänemark.

„Wir sind überzeugt, dass wir mit ihm einen erfahrenen und renommierten Trainer gefunden haben, der unsere Mannschaft kurzfristig stabilisieren kann und mit dem wir gemeinsam erfolgreich sein werden“, sagte Augsburgs Geschäftsführer Michael Ströll.

FCA in der Bundesliga auf Platz 15

Der FCA war nach einem 1:2 gegen Darmstadt 98 als Tabellen-15. in die Länderspielpause gegangen. Dem Team fehlte es in dieser enttäuschenden Saison gravierend an Balance zwischen Offensive und Defensive, besonders eklatant aber waren die bereits 17 Gegentore in sieben Liga-Spielen dieser Saison. Mainz, Bochum und Darmstadt kassierten mit je 19 noch mehr.

Nach dem Debüt im Auswärtsspiel gegen Aufsteiger Heidenheim kann Thorup seine Mannschaft auf sein erstes Heimspiel einstimmen. Am 28. Oktober ist der FC Augsburg Gastgeber für den VfL Wolfsburg. (dpa)