Cuo der Traditionen Cup der Traditionen live: So spielen der BVB und der VfL

Duisburg. Testspiel statt Turnier: Der VfL Bochum und Borussia Dortmund treten zum Testspiel an, weil der MSV wegen Coronafällen nicht mitspielen darf.

Nackenschla für viele Fans im Ruhrgebiet. Der Cup der Traditionen ist es ein kleines Highlight in der Saisonvorbereitung.: Eigentlich. Wegen drei Coronafällen im Team darf der Gastgeber, der MSV Duisburg nicht mitspielen. Immerhin bleibt ein hochinteressantes Testspiel zwischen dem dem VfL Bochum und Borussia Dortmund. Kann der Aufsteiger mit dem Spitzenklub der Liga mithalten? Wir sind mit unseren Vereinsreportern vor Ort und berichten live aus dem Duisburger Stadion.

Bei uns verpassen Sie nichts von dem, was heute in Duisburg passiert. Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert und mit neuen Informationen,aktuellen Spielständen und auch Spielberichten ergänzt.

14:35 Uhr: Jetzt gibt es die Aufstellungen für das Spiel in Duisburg.

Aufstellung VfL Bochum

Danilo Soares , Armel Bella Kotchap , Simon Zoller , Erhan Masovic , Milos Pantovic , Vasileios Lampropoulos , Gerrit Holtmann , Manuel Riemann , Herbert Bockhorn , Luis Hartwig , Anthony Losilla

Aufstellung Borussia Dortmund

Nico Schulz , Mahmoud Dahoud , Gregor Kobel , Antonios Papadopoulos , Marco Reus , Giovani Reyna , Lennard Maloney , Felix Passlack , Steffen Tigges , Marius Wolf , Julian Brandt

12.30 Uhr: Zum sechsten Mal wird der Cup der Traditionen bereits ausgetragen. Im vergangenen Jahr gewann der niederländische Erstligist Feyenoord Rotterdam das Turnier - unter anderem dank eines 3:1-Sieges gegen Borussia Dortmund. Gegen den MSV konnten die Holländer sogar mit 5:1 gewinnen.

Cup der Traditionen wird live im Free-TV übertragen

12.15 Uhr: Diejenigen Fans, die heute nicht im Stadion dabei sein können, haben allerdings auch die Möglichkeit, den Cup der Traditionen live im Free-TV zu schauen. Hier erklären wir Ihnen, wie das geht.

12.00 Uhr: Herzlich Willkommen in unserem Live-Blog. In diesem Artikel werden wir Sie bis zum späten Nachmittag ausführlich zum Cup der Traditionen in Duisburg informieren.

