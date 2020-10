Coronafall: Spiel der deutschen U21 steht auf der Kippe

Herzogenaurach/Moldau Ein Spieler der deutschen U21-Nationalmannschaft wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Der Betroffene wurde im Teamhotel isoliert.

Dem EM-Qualifikationsspiel der U21-Fußball-Nationalmannschaft in Moldau droht wegen eines Coronafalls im deutschen Team die Absage. Dies bestätigte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstagnachmittag. Demnach wird in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt und der Europäischen Fußball-Union (UEFA) entschieden, ob das deutsche Team planmäßig noch am Donnerstag nach Moldau reisen kann und am Freitag (18.15 Uhr/ProSieben MAXX) zum drittletzten Qualifikationsspiel antreten darf.

Nach Absprache mit den zuständigen Behörden wurden der am Mittwoch positiv getestete Spieler sowie dessen Kontaktpersonen bereits vom Rest des Teams in ihren Zimmern des Mannschaftshotels Herzogspark in Herzogenaurach isoliert. Alle anderen Teammitglieder wurden am Mittwoch negativ auf COVID-19 getestet, am Donnerstagmorgen wurde nun ein weiterer Abstrich genommen.

Nationaltrainer Kuntz: Testergebnis ist überraschend

„Dem Spieler geht es soweit gut“, sagte Trainer Stefan Kuntz: „Seine beiden vorherigen Tests aus den vergangenen vier Tagen waren negativ, weshalb das Ergebnis für uns alle überraschend kam. Ich habe bereits vor ein paar Tagen gesagt, dass ich mich nirgendwo sicherer fühle als bei den DFB-Maßnahmen. Eine einhundertprozentige Sicherheit kann aber trotz allen Vorkehrungen nicht gewährleistet werden.“ (sid)