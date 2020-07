Corona-Fälle stürzen Spaniens zweite Liga ins Chaos

La Coruña/Barcelona. Etliche Spieler von CF Fuenlabrada müssen nach positiven Corona-Test in Quarantäne. Nach dem Saisonfinale droht eine Prozessflut.

Shinji Kagawa zeigte ein engagiertes Match, und Real Saragossa erreichte das erhoffte Etappenziel. Durch einen Sieg am letzten Spieltag der spanischen zweiten Liga verbesserte sich der Verein des Ex-Dortmunders in der Tabelle auf Rang drei und sicherte sich damit die beste Ausgangsposition in den Play-offs um den letzten Aufstiegsplatz. Es gibt allerdings ein Problem: Keiner weiß, wann die Spiele stattfinden werden.