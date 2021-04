Corona: DFL beschließt Quarantäne-Trainingslager für Mai

Frankfurt. In den Bundesliga häuften sich zuletzt die Spielausfälle - deswegen verordnet die DFL den Klubs nun eine Quarantäne. Dabei gibt es zwei Stufen.

Um den Spielbetrieb zu sichern und die Saison ordentlich zum Abschluss bringen zu können, verschärft die Deutsche Fußball-Liga die Maßnahmen gegen Corona und verordnet den Bundesligisten für das Saisonende eine zweistufige Quarantäne. Zunächst sollen Spieler, Betreuer, Trainer und alle anderen, die im regelmäßigen PCR-Testungsprogramm sind, ab dem 3. Mai in eine sogenannte Quasi-Quarantäne gehen.

Dann dürfen sie sich ausnahmslos zu Hause, auf dem Trainingsgelände und im Stadion aufhalten. "Dies dient der Kontaktreduzierung sowie einer weiteren Minimierung des Infektionsrisikos und wurde bereits in der Schlussphase der vergangenen Saison nach der Wiederaufnahme des Spielbetriebs erfolgreich praktiziert", erklärt das DFL-Präsidium.

Ab dem 12. Mai schließt sich dann ein Quarantäne-Trainingslager an, das bis zum Abschluss des 34. Spieltags (22./23. Mai) dauern soll, also zwei Spieltage umfasst.

DFL will Spielbetrieb sicherstellen

"Die Quarantäne-Trainingslager dienen dazu, die Durchführung des Spielbetriebs – insbesondere unter Berücksichtigung des Termindrucks aufgrund der auf die Saison folgenden Uefa Euro – zusätzlich abzusichern", heißt es bei der DFL. "Die Klubs haben dabei sicherzustellen, dass Spieler, Trainerteam sowie Betreuerstab im genannten Zeitraum nur untereinander Kontakt haben."

Erst nach einem negativen PCR-Test dürfen Spieler und Betreuer das Trainingslager beziehen - und sollten sie es zwischendruch verlassen müssen, dürfen sie erst nach einem negativen Test zurückkehren.

Spielausfälle vor allem in der 2. Bundesliga

Quarantäne-Trainingslager hatte die DFL schon für die Spieltage 29, 30 und 31 angekündigt, davon dann allerdings abgesehen. In der 2. Bundesliga hatte es zuletzt mehrere Team-Quarantänen und damit verbunden Spielausfälle gegeben. Daraufhin verschickte die DLF einen Brandbrief an die 36 Erst- und Zweitligisten, in dem sie auf die Risiken hinwies und schon die Möglichkeit von Quarantänen erwähnte.

Vor allem in der 2. Bundesliga waren Spiele ausgefallen, zuletzt erwischte es aber auch einen Erstligisten. Wegen mehrerer Corona-Fälle im Team und Trainerstab setzte die DFL die Partien der Berliner beim 1. FSV Mainz 05 (17. April), gegen den SC Freiburg (21. April) sowie bei Schalke 04 (24. April) ab. (fs)