Conference League: Partie möglicher Frankfurt-Gegner torlos

Beerscheva Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat am Donnerstagabend keinen deutlichen Hinweis auf seinen Playoff-Gegner für die Conference League erhalten.

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat am Donnerstagabend keinen deutlichen Hinweis auf seinen Playoff-Gegner für die Conference League erhalten.

Entscheidung am 17. August

Im Hinspiel der 3. Qualifikationsrunde trennten sich der israelische Vizemeister Hapoel Beerscheva und der bulgarische Traditionsclub Levski Sofia 0:0. Das Rückspiel findet in einer Woche in Sofia statt, der Gewinner des Duells spielt gegen Frankfurt um den Einzug in die Gruppenphase der Conference League. Das Playoff-Rückspiel der Frankfurter am 31. August (20.30 Uhr) zu Hause wird von RTL live übertragen. Das Hinspiel findet eine Woche vorher am 24. August statt.