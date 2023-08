Chelsea-Neuzugang Nkunku bei Test gegen BVB verletzt

Chicago Der frühere Leipziger Christopher Nkunku droht seinem neuen Club FC Chelsea zum Auftakt der Premier-League-Saison zu fehlen. Der 25 Jahre alte Stürmer hat sich beim 1:1 im Testspiel der Londoner gegen Borussia Dortmund verletzt.

Nkunku musste den Platz bereits nach rund 20 Minuten verlassen. Trainer Mauricio Pochettino sagte anschließend, der Franzose habe etwas in seinem Knie gespürt. „Die Ärzte untersuchen ihn, und ich hoffe, dass es keine große Sache ist. Wir hoffen, dass er schnell zurück beim Team ist“, erklärte der Argentinier. Es werde einige Tage dauern, bis es Klarheit gebe. Chelsea startet am 13. August gegen den FC Liverpool in die neue Spielzeit von Englands Top-Liga.

Nkunku war nach dem erneuten Gewinn des DFB-Pokals mit RB Leipzig zum einstigen Champions-League-Sieger nach London gewechselt. Die Ablösesumme lag dem Vernehmen nach bei 60 Millionen Euro.