Youssoufa Moukoko beim BVB: Eine Leihe wird wahrscheinlicher

Dortmund. Youssoufa Moukoko stößt beim BVB nach einem Jahr an Grenzen. Am Samstag feiert das große Talent seinen 17. Geburtstag. Wie geht es weiter?

Ein Tag im Juli dieses Jahres, durch das Fenster lassen sich die Schweizer Berge bestaunen, im Innern beglückt der Luxus des Hotels, in dem Borussia Dortmund residiert. Youssoufa Moukoko sitzt an einem Tisch, ein Getränk lehnt er ab, kurz zuvor hat er sich beim Mittagessen gestärkt. Manchmal gleitet der Blick auf sein Handy, während er dieser Redaktion von zwei Zielen berichtet, die er mit der nahen Zukunft verbindet. Zunächst möchte er mehr Spielminuten beim BVB sammeln, außerdem freue er sich darauf, mit 17 endlich Auto zu fahren.

Ab diesem Samstag darf sich Moukoko nun in Begleitung hinter das Steuer setzen, der Stürmer feiert seinen 17. Geburtstag. Auf dem Rasen bereitet es ihm allerdings Probleme, sich die eigenen Wünsche zu erfüllen. Das große Talent, das durch viele Rekorde schon in der Jugend bundesweit Schlagzeilen produziert hat, stößt nach einem Jahr bei den Profis an Grenzen.

3:2 gegen Hoffenheim! Youssoufa Moukoko fängt Erling Haaland ein nach dem späten BVB-Tor. Foto: firo

Verletzungen haben den U21-Nationalspieler zurückgeworfen, derzeit schwächt ihn eine Augenentzündung. Noch steht nicht fest, ob er beim Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky und live in unserem Ticker) Teil des Kaders sein wird. Doch selbst wenn Moukoko bereitstünde, und obwohl Stürmerstar Erling Haaland (21) verletzt fehlt, von Beginn an würde ihn Trainer Marco Rose wohl nicht aufstellen. Derzeit zeigt sich, dass der Bald-17-Jährige Zeit benötigt, um auf dem höchsten Niveau zu bestehen.

Youssoufa Moukoko beim BVB: Kaum Spielzeit, kein Tor

Neuzugang Donyell Malen (22) und Steffen Tigges (23) werden ihm meist vorgezogen. Nur gegen Gladbach erlebte Moukoko den Anpfiff auf dem Platz, nach 57 enttäuschenden Minuten wurde er ausgewechselt. Getroffen hat er in dieser Saison noch gar nicht. Wodurch sich die Frage stellt, ob Moukoko nicht vielleicht verliehen werden sollte, damit er sich bei einem anderen Klub durch mehr Einsätze weiterentwickeln kann.

Im Winter planen die Dortmunder Verantwortlichen keine Leihe. Für den kommenden Sommer schließen sie aber nicht aus, dass große Talent bei einem anderen Verein reifen zu lassen, selbst wenn Haaland die Borussia verlässt.

Die Konkurrenz ist groß beim BVB - auch für Youssoufa Moukoko

An jenem Tag im Juli räumt Youssoufa Moukoko ein, dass schwierig sei, sich gegen die Konkurrenz beim BVB durchzusetzen. „Aber ich muss meinen Fähigkeiten vertrauen. Ich brauche Spielzeit“, ergänzt er. Einige Monate später deutet sich an, dass er dafür vielleicht einen Umweg einschlagen muss.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB