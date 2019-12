Xhaka will zur Hertha - was wird aus BVB-Weltmeister Götze?

Hertha BSC galt als grauer Hauptstadtklub, der solide arbeitete, aber eigentlich nie glänzte. Mittlerweile aber sind die Berliner vollgepumpt mit den Millionen von Investor Lars Windhorst, der Trainer heißt tatsächlich Jürgen Klinsmann und der Verein versucht, Stars anzulocken. Etwa Granit Xhaka. Und BVB-Profi Mario Götze.

Xhaka jedenfalls möchte gerne den FC Arsenal verlassen und sich der Hertha anschließen. Das verkündete sein Berater José Noguera am 2. Weihnachtstag in der Schweizer Zeitung Blick. "Schauen Sie, ich sage es ganz offen und ehrlich: Wir sind uns mit Hertha BSC einig und würden gerne nach Berlin gehen. Dies haben wir Arsenals Klub-Boss Raul Sanllehi und Sportdirektor Edu Gaspar so gesagt – wie auch dem neuen Trainer Mikel Arteta", erklärte dieser.

Und BVB-Weltmeister Götze?

Der verbringt seinen Winterurlaub gerade in Dubai, wie es den sozialen Medien zu entnehmen ist. Sein Vertrag in Dortmund läuft am Ende der Spielzeit aus. Die BVB-Verantwortlichen wollen nur mit ihm verlängern, wenn Götze auf Gehalt verzichtet. Mittlerweile klingt in Gesprächen aber immer mehr durch, dass sich die Bosse mit einem Abgang durchaus anfreunden könnten. Denn der Weltmeister hat eine unauffällige Hinrunde absolviert, saß häufig auf der Bank. Sollten die Dortmunder tatsächlich einen weiteren Stürmer verpflichten, wäre für Götze gar kein Platz mehr.

Die BVB-Perspektive von Götze ist mau

Der 27-Jährige begründete sein Zögern bei der Vertragsverlängerung immer damit, dass er erstmal seine sportliche Perspektive abwarten wolle. Die ist unter Trainer Lucien Favre mau. Und sie wäre es vermutlich auch unter einem anderen Trainer. Es wird also immer wahrscheinlicher, dass Götze das Revier verlässt. Um nach Berlin zu ziehen?

In jedem Fall könnte ein Xhaka-Wechsel ein Zeichen für Götze sein, dass bei der Hertha etwas passiert, sich etwas entwickelt. Der Verein aus Hauptstadt könnte sich wiederum mit dem Glanz schmücken, den der BVB-Profi aufgrund seines Namens trotz seiner sportlichen Schwächen immer noch mitbringt. (las)