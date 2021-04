Wiederkehrende Probleme: Der BVB muss sich neu aufstellen

Essen. Borussia Dortmund sollte sich nichts vormachen. Wird das Saisonziel Champions League verfehlt, wird Haaland nicht zu halten sein. Ein Kommentar.

Sie sollten es genießen. Das Spiel an diesem Dienstag bei Manchester City dürfte die vorerst letzte Auswärtspartie der Dortmunder Borussen in der Champions League sein. Denn in der Bundesliga sind sie weit davon entfernt, die eigenen Ansprüche zu erfüllen. Das 1:2 gegen Frankfurt war die zehnte Niederlage in dieser Saison. Zum Vergleich: Die Eintracht, direkter Konkurrent im Kampf um Platz vier, verlor erst dreimal.