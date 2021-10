Wieder ein BVB-Flitzer - Marco Rose: "Brauchen eine Lösung"

Dortmund. Wiedermal flitzte ein BVB-Fan auf den Rasen. Er ergatterte ein Trikot nach dem Ingolstadt-Spiel. Trainer Marco Rose hat Verständnis.

Das DFB-Pokalspiel war gerade abgepfiffen, der BVB hatte den FC Ingolstadt durch zwei Tore von Thorgan Hazard 2:0 (0:0) besiegt, als ein Fan auf den Rasen flitzte. Ordner stellten sich ihm in den Weg, stoppten ihn, einige Fans auf den Tribünen pfiffen. Mehrere Spieler gingen zu dem Flitzer, Reinier schenkte ihm sein Trikot. Bis Dortmunds Trainer Marco Rose die Situation auflöste.

Schon gegen Mainz war ein Mann auf den Platz gestürmt, hatte sogar das Trikot von Erling Haaland ergattert und mit dem Stürmer vor der Südtribüne gefeiert. Daher meinte Rose nach dem Schlusspfiff, dass er das Thema nicht einfach finde. „Ich glaube, wir sollten versuchen, eine Lösung zu finden. Wenn das jedes Wochenende passiert, haben wir eine Menge zutun.“

Ein Flitzer (r.) feiert nach dem BVB-Sieg gegen Mainz an der Seite von Mats Hummels vor der Südtribüne. Foto: firo

BVB-Flitzer erwartet eine Geldstrafe von 3000 Euro

Generell erwartet Flitzer eine Geldstrafe von 3000 Euro (so sehen es die Statuten der DFL vor), zudem wird in der Regel ein Stadionverbot ausgesprochen. Trotzdem scheint dies einige BVB-Fans nicht davor abzuschrecken, in die Nähe ihrer Stars zu rennen.

BVB-Trainer Marco Rose: „Die Ordner versuchen, ihren Job zu machen"

Er verstehe die Fans, sagte Marco Rose. "Aber grundsätzlich wissen alle, dass wir versuchen sollten, das zu unterbinden.“ Ein Ordner sei gestürzt, dies brauche es nicht. „Die Ordner versuchen, ihren Job zu machen. Wir sollten schauen, dass sich das nicht exponentiell erhöht. Weil wenn das 80.000 machen, dann wird es eng“, so der Dortmunder Trainer.

Allerdings wollten das Spiel gegen Ingolstadt nur knapp 25.000 Anhänger sehen, viele, viele Plätze blieben leer. Ungewohnt bei der Borussia, vor der Corona-Krise waren BVB-Spiele in der Regel ausverkauft. Das nächste Heimspiel der Dortmunder findet nun am Samstag statt, dann reist der 1. FC Köln an (15.30 Uhr/Sky und live in unserem Ticker) (las)

