Wie BVB-Meisterspieler Antonio da Silva den Weg zum Glauben fand

Essen. Heute vor zehn Jahren machte der BVB die erste von zwei Meisterschaften unter Jürgen Klopp durch einen 2:0-Sieg gegen den 1. FC Nürnberg perfekt.

Auf den ersten Blick haben Fußball und Religion nur wenig gemeinsam. Doch für zahlreiche Sportler dient der Glaube als Kraftquelle. Oft führen einschneidende Erlebnisse dazu, dass sie religiös werden. Antonio da Silva hat das erlebt. Mit dem VfB Stuttgart und Borussia Dortmund feierte er insgesamt drei Deutsche Meisterschaften und einen DFB-Pokalsieg. Aber auf seiner letzten Station beim damaligen Zweitligisten MSV Duisburg in der Saison 2012/2013 durchlief er eine sportlich schwierige Phase und hatte Probleme mit Trainer Kosta Runjaic. Nachdem der Vertrag ausgelaufen war, versuchte da Silva seinen Frust mit ausgelassenem Partyleben zu kompensieren. Als er merkte, dass dieser Weg keine Lösung sein konnte, wandte er sich der Bibel und dem Glauben an Jesus zu. Heute hält er Predigten und Vorträge vor Sportlern und Schulklassen.

Wendepunkt auf einer Taxifahrt

„Viele Spieler denken sich: Warum brauche ich Gott, wenn ich doch alles habe? Innerlich sind sie aber leer“, erklärt der Brasilianer im Gespräch: „Ich möchte aufzeigen, dass Fußball nicht alles im Leben ist.“ Den Wendepunkt erlebte der heute 42-Jährige auf einer Taxifahrt nach einer ausschweifenden „Party-Nacht“. Er erinnerte sich plötzlich an Sportmentor Mario Eizaga, der für die christliche Organisation „Sportler ruft Sportler“ arbeitet. „Mario wollte mir in meiner Stuttgarter Zeit immer von Jesus erzählen. Aber ich war zunächst nicht daran interessiert“, erinnert sich da Silva. Er frischte den Kontakt zu Mario auf. In dieser Zeit kam er zum Glauben und besuchte fortan Gottesdienste.

Dort lernte er Fußballer mit ähnlichen Erfahrungen kennen. Wie zum Beispiel Manuel Bühler. In der Jugend spielte der 29-jährige Herrenberger beim SSV Reutlingen und stand später im Profikader des 1. FC Nürnberg. Über die U23 des TSV 1860 München wollte er den Sprung schaffen. Mit nur 23 Jahren musste er seine Karriere verletzungsbedingt beenden und fing an Theologie zu studieren. Bereits 2019 starteten beide gemeinsam „Fußball mit Vision“ (fussballmitvision.de). Im Rahmen des Projekts besuchen sie Schulklassen und veranstalten wöchentlich Gottesdienste und Gebetsrunden, an denen etwa 50 bis 70 Fußballer und Fußballerinnen teilnehmen. Darüber hinaus bekommt da Silva immer wieder Anfragen von Kirchen. Aufgrund der Pandemie findet aktuell alles online statt. Im Vordergrund stehen Alltagsprobleme, wie zum Beispiel der Umgang mit Leistungsdruck. „Junge Leute können anhand unserer Geschichte sehen, dass der Herr immer die Hand über einen hält“, erklärt Bühler, der als junger Spieler schon früh Sportlergottesdienste besuchte. Eindruck hinterließ bei ihm eine Predigt des früheren Bayern-Stars Ze Roberto: „Er hat vermittelt, dass auch der größte Reichtum nicht glücklich macht und vergeht.“

Titelgewinn mit Gottes Hilfe?

Da Silva ist sich sicher, dass im Leben „nichts ohne Gottes Wille“ geschieht. Dabei denkt er zum Beispiel an den 32. Spieltag der Saison 2010/11. Damals machte der BVB durch ein 2:0 gegen den 1.FC Nürnberg die erste von zwei Meisterschaften unter Jürgen Klopp perfekt. Am 30.April liegt dieser Tag genau zehn Jahre zurück. Für da Silva ein besonderer Moment, denn unter Klopp feierte er bereits in Mainz große Erfolge. „Jürgen kann unheimlich gut motivieren. Als Spieler bekam man Gänsehaut“, beschreibt er das Erfolgsgeheimnis.

Ursprünglich sollte der Brasilianer nur ein Probetraining absolvieren,. Zuvor hatte sich der Karlsruher SC aufgrund des Bundesliga-Abstiegs von ihm getrennt: „Ich rief Kloppo an und fragte ihn, ob ich die Vorbereitung mitmachen könnte. Er sagte sofort: Komm, mach mit!“ Am letzten Transfertag unterschrieb er den Vertrag. In die Fan-Herzen schoss er sich am 9. Spieltag besagter Saison. Dortmund lag zu Hause gegen die TSG 1899 Hoffenheim mit 0:1 zurück. Da Silva wurde in der 74. Minute eingewechselt und schoss per Freistoß in der Nachspielzeit den Ausgleich.

Guter Kontakt zum BVB

Zum Verein pflegt da Silva, der in Brasilien ein Veranstaltungslokal betreibt und in Haltern seinen Wohnsitz hat, noch immer guten Kontakt. Vor der Coronakrise lief der Familienvater regelmäßig für die Traditionsmannschaft auf. Auch seine berufliche Zukunft könnte in Dortmund liegen. Gespräche mit der BVB-Fußballschule führte der B-Elite-Lizenzinhaber bereits. Die Pandemie durchkreuzte die Pläne jedoch vorerst. Den kommenden Trainer Marco Rose kennt er aus Mainzer Zeiten bestens: „Kloppo hat jedem Spieler das Gefühl gegeben, ein Teil der Mannschaft zu sein. Das ist auch eine Stärke von Marco.“

