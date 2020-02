Werder Bremen: Der Verein, dem nur weitere Wunder helfen

Werder Bremen steht für das Wunder an der Weser, dessen Geschichte seinen Ursprung ausgerechnet in dem Abstieg vor 40 Jahren hatte. Eine Kolumne.

In Bremen weht die Weser herauf oft ein kräftiger Wind, der den Regen in eine alle Kleidungsschichten durchdringende Waagerechte treibt. Der Besuch eines Fußballspiels erfordert in der einst stolzen Hansestadt also gelegentlich viel Leidensfähigkeit.

Denkwürdige Halbzeit im Weserstadion

Das galt im Winter 1979/1980 auch sportlich. Jedenfalls zermürbte das Schmuddelwetter nicht nur einen 14-Jährigen, der durch einen Zufall an seine erste Eintrittskarte für ein Bundesligaspiel gekommen war. Es lähmte auch den damaligen Spielern von Werder Bremen die müden Beine zusätzlich. Der Gegner? Das Ergebnis? Schon vor Jahren aus der Erinnerung geglitten. Es war jedenfalls erbärmlich. Bis heute hat sich aber eine Szene eingebrannt. In der Halbzeit führte der Weg zu den Sanitäranlagen durch ein beinahe knöcheltiefes Gemisch aus Bier, Urin und halbgerauchten Zigarettenkippen, in dem betrunkene, bedenklich schwankende Männlein mit ondulierten Haar sich an der Pinkelrinne in starken Posen versuchten.

Mythos einer bodenständigen Spitzenmannschaft

Jan Kanter Porträt Foto: Jan Kanter Porträt

Wer eine Phönix-aus-der Asche-Geschichte erzählen will, kommt nicht umhin, sich mit dem Niederschlag zu beschäftigen: Jener Moment in der Gosse, als auf dem Rasen unter anderem Thomas Schaaf, Uwe Reinders, Jürgen Röber und Benno Möhlmann das bittere Gefühl des unabwendbaren Abstiegs kennenlernten, bildete für den 14-Jährigen später einen Anker der Hoffnung. Mit dem direkten Wiederaufstieg startete in Bremen der Mythos um eine bodenständige Spitzenmannschaft, das Märchen des fußballerischen Davids, der den Goliaths dieser Welt immer wieder erfolgreich vors Schienbein tritt. Dass die Bremer darüber hinaus das Talent entwickelten, eine Angelegenheit, insbesondere Europacup-Spiele, erst einmal komplett zu vermasseln, um es dann doch noch zu richten, hat als Wunder von der Weser dem Klub zusätzliche Sympathien gebracht.

40 Jahre nachdem die Flamme sich so hell lodernd entzündete, flackert die Hoffnung auf den Klassenerhalt nur noch schwach. Beim Heimspiel gegen den BVB hilft Werder wohl nur ein weiteres Wunder von der Weser. Als Bremer, auch im „Exil“, glaubt man daran.