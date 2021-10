Wer zeigt / überträgt BVB gegen Ajax live im TV und im Live-Stream?

Dortmund. Der BVB tritt in der Champions League bei Ajax Amsterdam an. Doch wie kann man das Spiel der Dortmunder live im TV und im Live-Stream schauen?

Es ist die große Chance für Borussia Dortmund, mit einem Bein ins Achtelfinale der Champions League zu springen. Der BVB tritt am Dienstag bei Ajax Amsterdam (Anstoß: 21 Uhr) an. Beide Mannschaften haben ihre ersten beiden Gruppenspiele gewonnen. Der Sieger des Duells kann schon fast mit der K.o-Runde planen. So viel ist sicher: Das Duell BVB gegen Ajax wird eines der spektakulärsten des dritten Spieltags in der Champions League. Doch wer zeigt BVB gegen Ajax live im TV oder im Live-Stream?

Dortmund kann nach zwei Siegen in Folge schon gegen den punktgleichen Tabellenführer Amsterdam einen „Big Point“ holen. Trainer Marco Rose warnte dennoch vor Übermut. „Wir wissen, was da auf uns zurollt. Wir dürfen den Schlagabtausch auf keinen Fall ausarten lassen“, forderte der Coach vor dem Spiel um Platz eins.

BVB gegen Ajax Amsterdam live im TV und im Live-Stream: Die Rahmendaten zur Partie

Begegnung: Ajax Amsterdam - Borussia Dortmund

Wettbewerb: Champions League

Ort: Johan-Cruyff Arena, Amsterdam

Datum: Dienstag, 19. Oktober 2021

Anstoß: 21 Uhr

Der BVB geht mit einigen Sorgen ins Spiel bei Ajax Amsterdam. Linksverteidiger Raphael Guerreiro und U21-Nationalspieler Youssoufa Moukoko fallen sicher aus. Auch bei Giovanni Reyna und Mahmoud Dahoud sieht es nicht gut aus. Dafür ist Dan-Axel Zagadou nach monatelanger Verletzungspause wieder im Kader von Borussia Dortmund. Nach den vielen Pflichtspielen und Länderspielen arbeiten die BVB-Profis an der Belastungsgrenze. "Ajax, Bundesliga, Pokal, Bundesliga, wieder Ajax, Bundesliga“, zählte Rose auf, „das wird richtig anspruchsvoll. Wenn ich es mir malen könnte, gewinnen wir in Amsterdam - aber leider ist das nicht “Wünsch dir was'."

Ein Abo für alle Fußballspiele? Das war einmal. Nichts ist mehr so, wie es war. Die Champions League läuft nicht länger auf Sky und die Irritation ist groß: Wo wird das Spiel BVB gegen Ajax Amsterdam übertragen? Die naheliegende Antwort ist DAZN. Denn generell gilt: Die Champions League läuft in der an diesem Dienstag beginnenden neuen Saison fast ausschließlich auf DAZN. Von den Play-offs bis zum Finale laufen dort 121 der insgesamt 137 Spiele, hinzu kommen die Konferenzen.

BVB gegen Ajax live im TV und im Live-Stream bei Amazon Prime

Doch BVB gegen Ajax ist das Top-Spiel des dritten Spieltags in der Champions League - und die Rechte für diese Partie liegen bei Amazon Prime Video. Das Spiel BVB gegen Ajax wird also bei Amazon Prime Video zu sehen sein. Nur dort ist es live zu sehen. Ab 19.30 Uhr können BVB-Fans die Vorberichterstattung einschalten. Dort ist unter anderem der frühere BVB-Profi Matthias Sammer als Experte zu sehen.

BVB gegen Ajax live im TV und im Live-Stream bei Amazon Prime

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, BVB gegen Ajax live im TV und im Live-Stream zu schauen. In jedem Fall ist dafür aber ein Abo bei Amazon Prime Video und ein Amazon-Account nötig. Dann kann die Partie über den Computer, das Smartphone, Playstation, Tablet und viele weitere Endgeräte genutzt werden. Auf einem reinen TV-Sender läuft BVB gegen Ajax indes nicht. Es besteht aber die Chance, eines der Endgeräte mit dem Fernseher zu verbinden oder die Prime-Video-App am Smart-TV zu installieren.

Countdown #ajabvb… Last training session before the big match 😎#UCL — AFC Ajax (@AFCAjax) October 18, 2021

BVB gegen Ajax kostenlos im TV und im Live-Stream sehen: Geht das?

Das Abo bei Amazon Prime Video ist nicht kostenlos. Im Monatsabo kann man den Streamingdienst für 7,99 Euro nutzen. Das Jahresabo kostet 69 Euro. Wer allerdings noch kein Abo hat, kann sich für einen kostenlosen Gratis-Monat anmelden. Dann kann man BVB gegen Ajax auch kostenlos im TV und kostenlos im Live-Stream anschauen.

BVB gegen Ajax im Live-Ticker

Wer sich kein Abo anschaffen will, kann das Spiel BVB gegen Ajax auch im Live-Ticker verfolgen. Verschiedene Medien bieten dazu einen Live-Ticker an. Auch wir von Funke Sport bieten einen Live-Ticker an.

BVB gegen Ajax im Live-Ticker: Hier klicken

